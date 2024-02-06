Челябинский VIP-риелтор Унанян в СИЗО бросил курить

06 февраля 2024 в 18:23 Размер текста - 17 +

Арсен Унанян бросил вредную привычку, находясь в СИЗО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Основатель крупнейшего, а ныне признанного банкротом, челябинского риелторского агентства «Компаньон» Арсен Унанян, осужденный на пять с половиной лет за мошенничество, пробыв пять месяцев в СИЗО, бросил курить. Как он написал на своей странице в социальных сетях, вместо этого он начал много читать, занялся саморазвитием. «За пять месяцев я побывал в разных условиях содержания и встретил множество новых людей, которые, похоже, пришли на смену бывшим друзьям. Я много читаю, иногда по 250-300 страниц в день, бросил курить!», — написал Унанян на своей странице в «ВКонтакте». По его словам, теперь он стремится научиться чему-то новому. В его планах написать мемуары. В тексте будут присутствовать и иллюстрации. Так как произошедшее иногда не описать словами. Унанян был задержан по обвинениям в мошенничестве в сентябре 2022 года. Ему поставили в вину обман одного из клиентов при продаже помещения в строящемся офисе. При этом своей причастности к преступлению риелтор не признал. Осенью прошлого года суд признал Унаняна виновным и отправил в колонию общего режима на пять с половиной лет. Вступления приговора в силу риелтор ждал в СИЗО. 6 февраля областной суд оставил решение об отправке Унаняна в колонию в силе. Однако защита Унаняна не спешит сдаваться и готовится оспаривать вердикт в Седьмом кассационном суде. Арсен Унанян за пять месяцев в СИЗО бросил курить Фото: официальная страница Арсена Унаняна в «ВКонтакте» https://vk.com/feed?w=wall556021961_226&z=photo556021961_457239140%2Falbum556021961_00%2Frev Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Основатель крупнейшего, а ныне признанного банкротом, челябинского риелторского агентства «Компаньон» Арсен Унанян, осужденный на пять с половиной лет за мошенничество, пробыв пять месяцев в СИЗО, бросил курить. Как он написал на своей странице в социальных сетях, вместо этого он начал много читать, занялся саморазвитием. «За пять месяцев я побывал в разных условиях содержания и встретил множество новых людей, которые, похоже, пришли на смену бывшим друзьям. Я много читаю, иногда по 250-300 страниц в день, бросил курить!», — написал Унанян на своей странице в «ВКонтакте». По его словам, теперь он стремится научиться чему-то новому. В его планах написать мемуары. В тексте будут присутствовать и иллюстрации. Так как произошедшее иногда не описать словами. Унанян был задержан по обвинениям в мошенничестве в сентябре 2022 года. Ему поставили в вину обман одного из клиентов при продаже помещения в строящемся офисе. При этом своей причастности к преступлению риелтор не признал. Осенью прошлого года суд признал Унаняна виновным и отправил в колонию общего режима на пять с половиной лет. Вступления приговора в силу риелтор ждал в СИЗО. 6 февраля областной суд оставил решение об отправке Унаняна в колонию в силе. Однако защита Унаняна не спешит сдаваться и готовится оспаривать вердикт в Седьмом кассационном суде.