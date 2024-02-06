Челябинский VIP-риелтор Унанян в СИЗО бросил курить

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Круглый стол с застройщиками. Челябинск, унанян арсен
Арсен Унанян бросил вредную привычку, находясь в СИЗО Фото:

Основатель крупнейшего, а ныне признанного банкротом, челябинского риелторского агентства «Компаньон» Арсен Унанян, осужденный на пять с половиной лет за мошенничество, пробыв пять месяцев в СИЗО, бросил курить. Как он написал на своей странице в социальных сетях, вместо этого он начал много читать, занялся саморазвитием.

«За пять месяцев я побывал в разных условиях содержания и встретил множество новых людей, которые, похоже, пришли на смену бывшим друзьям. Я много читаю, иногда по 250-300 страниц в день, бросил курить!», — написал Унанян на своей странице в «ВКонтакте».

По его словам, теперь он стремится научиться чему-то новому. В его планах написать мемуары. В тексте будут присутствовать и иллюстрации. Так как произошедшее иногда не описать словами.

Унанян был задержан по обвинениям в мошенничестве в сентябре 2022 года. Ему поставили в вину обман одного из клиентов при продаже помещения в строящемся офисе. При этом своей причастности к преступлению риелтор не признал.

Осенью прошлого года суд признал Унаняна виновным и отправил в колонию общего режима на пять с половиной лет. Вступления приговора в силу риелтор ждал в СИЗО. 6 февраля областной суд оставил решение об отправке Унаняна в колонию в силе. Однако защита Унаняна не спешит сдаваться и готовится оспаривать вердикт в Седьмом кассационном суде.

Арсен Унанян за пять месяцев в СИЗО бросил курить
Арсен Унанян за пять месяцев в СИЗО бросил курить
Фото:
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Основатель крупнейшего, а ныне признанного банкротом, челябинского риелторского агентства «Компаньон» Арсен Унанян, осужденный на пять с половиной лет за мошенничество, пробыв пять месяцев в СИЗО, бросил курить. Как он написал на своей странице в социальных сетях, вместо этого он начал много читать, занялся саморазвитием. «За пять месяцев я побывал в разных условиях содержания и встретил множество новых людей, которые, похоже, пришли на смену бывшим друзьям. Я много читаю, иногда по 250-300 страниц в день, бросил курить!», — написал Унанян на своей странице в «ВКонтакте». По его словам, теперь он стремится научиться чему-то новому. В его планах написать мемуары. В тексте будут присутствовать и иллюстрации. Так как произошедшее иногда не описать словами. Унанян был задержан по обвинениям в мошенничестве в сентябре 2022 года. Ему поставили в вину обман одного из клиентов при продаже помещения в строящемся офисе. При этом своей причастности к преступлению риелтор не признал. Осенью прошлого года суд признал Унаняна виновным и отправил в колонию общего режима на пять с половиной лет. Вступления приговора в силу риелтор ждал в СИЗО. 6 февраля областной суд оставил решение об отправке Унаняна в колонию в силе. Однако защита Унаняна не спешит сдаваться и готовится оспаривать вердикт в Седьмом кассационном суде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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