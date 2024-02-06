Челябинский VIP-риелтор Унанян в СИЗО бросил курить

Основатель крупнейшего, а ныне признанного банкротом, челябинского риелторского агентства «Компаньон» Арсен Унанян, осужденный на пять с половиной лет за мошенничество, пробыв пять месяцев в СИЗО, бросил курить. Как он написал на своей странице в социальных сетях, вместо этого он начал много читать, занялся саморазвитием.
«За пять месяцев я побывал в разных условиях содержания и встретил множество новых людей, которые, похоже, пришли на смену бывшим друзьям. Я много читаю, иногда по 250-300 страниц в день, бросил курить!», — написал Унанян на своей странице в «ВКонтакте».
По его словам, теперь он стремится научиться чему-то новому. В его планах написать мемуары. В тексте будут присутствовать и иллюстрации. Так как произошедшее иногда не описать словами.
Унанян был задержан по обвинениям в мошенничестве в сентябре 2022 года. Ему поставили в вину обман одного из клиентов при продаже помещения в строящемся офисе. При этом своей причастности к преступлению риелтор не признал.
Основатель крупнейшего, а ныне признанного банкротом, челябинского риелторского агентства «Компаньон» Арсен Унанян, осужденный на пять с половиной лет за мошенничество, пробыв пять месяцев в СИЗО, бросил курить. Как он написал на своей странице в социальных сетях, вместо этого он начал много читать, занялся саморазвитием. «За пять месяцев я побывал в разных условиях содержания и встретил множество новых людей, которые, похоже, пришли на смену бывшим друзьям. Я много читаю, иногда по 250-300 страниц в день, бросил курить!», — написал Унанян на своей странице в «ВКонтакте». По его словам, теперь он стремится научиться чему-то новому. В его планах написать мемуары. В тексте будут присутствовать и иллюстрации. Так как произошедшее иногда не описать словами. Унанян был задержан по обвинениям в мошенничестве в сентябре 2022 года. Ему поставили в вину обман одного из клиентов при продаже помещения в строящемся офисе. При этом своей причастности к преступлению риелтор не признал. Осенью прошлого года суд признал Унаняна виновным и отправил в колонию общего режима на пять с половиной лет. Вступления приговора в силу риелтор ждал в СИЗО. 6 февраля областной суд оставил решение об отправке Унаняна в колонию в силе. Однако защита Унаняна не спешит сдаваться и готовится оспаривать вердикт в Седьмом кассационном суде.