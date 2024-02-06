В Перми назвали новостройку с самыми дорогими квартирами

Квадратный метр в самой дорогой новостройке Перми стоит 215 тысяч рублей

06 февраля 2024 в 18:50 Размер текста - 17 +

В среднем 1 кв. м. жилья в Перми стоит 129 тысяч рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Домом с самыми высокими ценами на квартиры был признан строящийся Grand House на Петропавловской, 52 от застройщика «ПМД». Такие данные приводят аналитики центра «КД-Консалтинг». «По состоянию на январь 2024 года средняя цена одного квадратного метра от застройщика в Grand House составляет 215 тыс. рублей», — говорится в исследовании. Дом клубного формата находится в центре Перми. Главный холл там с отделкой из мрамора, высота потолков — 3 м (на последних этажах — 6 м). На втором и третьем месте в рейтинге аналитиков дома, где метр жилья стоит 213 и 196 тыс. рублей. Директор АЦ «КД-Консалтинг» Алексей Скоробогач объясняет, что это дома премиального класса, которые проектируются с повышенными требованиями. Этим объясняется цена. По его словам, в Ленинском районе Перми в среднем 1 кв. м. жилья стоит 170 тысяч рублей. Средняя цена на первичном рынке составляет 129 тыс. рублей. Минимальная — 80 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что пермский ЖК Nova City вышел в финал всероссийского конкурса новостроек.

Домом с самыми высокими ценами на квартиры был признан строящийся Grand House на Петропавловской, 52 от застройщика «ПМД». Такие данные приводят аналитики центра «КД-Консалтинг». «По состоянию на январь 2024 года средняя цена одного квадратного метра от застройщика в Grand House составляет 215 тыс. рублей», — говорится в исследовании. Дом клубного формата находится в центре Перми. Главный холл там с отделкой из мрамора, высота потолков — 3 м (на последних этажах — 6 м). На втором и третьем месте в рейтинге аналитиков дома, где метр жилья стоит 213 и 196 тыс. рублей. Директор АЦ «КД-Консалтинг» Алексей Скоробогач объясняет, что это дома премиального класса, которые проектируются с повышенными требованиями. Этим объясняется цена. По его словам, в Ленинском районе Перми в среднем 1 кв. м. жилья стоит 170 тысяч рублей. Средняя цена на первичном рынке составляет 129 тыс. рублей. Минимальная — 80 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что пермский ЖК Nova City вышел в финал всероссийского конкурса новостроек.