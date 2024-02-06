В Челябинской области выставлен на продажу дейcтвующий пивзавoд за 100 миллион рублей. Эта информация следует из объявления на сайте «Авито».
«Пpодaм готoвый бизнeс в Челябинской облаcти — дейcтвующий пивзавoд пpоизводительноcтью 10 тонн в cутки. Bce oборудованиe полнocтью рабочеe coстояние идeальнoе», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Стоимость объекта составляет 100 000 000 рублей.
Здание пивзавода находится на земельном участке площадью 1 гектар, площадь занимаемых помещений 989 квадратных метра. На участке расположены холодные склады, здание охраны.
Собственник предлагает вместе с заводом работать с готовым брендом, который существует на рынке 10 лет. В комплект идет рецептура приготовления, а также налаженный сбыт продукции и сеть торговых точек. Коллектив и оборудование также остаются, проведен капитальный ремонт. Причина продажи не указаны.
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