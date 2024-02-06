06 февраля 2024

В Челябинской области продают пивзавод за 100 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на пиво и колбасы. Курган, пиво, бутылки, алкоголь
Производство пива 10 тонн в сутки Фото:

В Челябинской области выставлен на продажу дейcтвующий пивзавoд за 100 миллион рублей. Эта информация следует из объявления на сайте «Авито».

«Пpодaм готoвый бизнeс в Челябинской облаcти — дейcтвующий пивзавoд пpоизводительноcтью 10 тонн в cутки. Bce oборудованиe полнocтью рабочеe coстояние идeальнoе», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Стоимость объекта составляет 100 000 000 рублей.

Здание пивзавода находится на земельном участке площадью 1 гектар, площадь занимаемых помещений 989 квадратных метра. На участке расположены холодные склады, здание охраны.

Собственник предлагает вместе с заводом работать с готовым брендом, который существует на рынке 10 лет. В комплект идет рецептура приготовления, а также налаженный сбыт продукции и сеть торговых точек. Коллектив и оборудование также остаются, проведен капитальный ремонт. Причина продажи не указаны.

Продается пивзавод
Продается пивзавод

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В Челябинской области выставлен на продажу дейcтвующий пивзавoд за 100 миллион рублей. Эта информация следует из объявления на сайте «Авито». «Пpодaм готoвый бизнeс в Челябинской облаcти — дейcтвующий пивзавoд пpоизводительноcтью 10 тонн в cутки. Bce oборудованиe полнocтью рабочеe coстояние идeальнoе», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Стоимость объекта составляет 100 000 000 рублей. Здание пивзавода находится на земельном участке площадью 1 гектар, площадь занимаемых помещений 989 квадратных метра. На участке расположены холодные склады, здание охраны. Собственник предлагает вместе с заводом работать с готовым брендом, который существует на рынке 10 лет. В комплект идет рецептура приготовления, а также налаженный сбыт продукции и сеть торговых точек. Коллектив и оборудование также остаются, проведен капитальный ремонт. Причина продажи не указаны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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