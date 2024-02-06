06 февраля 2024

Челябинский регоператор показал, как вытаскивают мусоровозы из снежной каши. Видео

Из-за снегопада мусоровозы начали застревать в челябинских дворах
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, зима, мусоровоз, кластер, свалка
Мусоровозы застревают в снежной каше в челябинских дворах Фото:

В Челябинской области тяжелые мусоровозы массово застревают в снежной каше при подъезде к контейнерным площадкам. Видео процесса вызволения машин показали URA.RU в пресс-службе Центра коммунального сервиса (ЦКС).

«Перевозчики ТКО фиксируют случаи увязания машин в снежной массе. На их вызволение из снежного плена направляется другая техника. Имеются факты застревания мусоровозов на нерасчищенных от снега дорогах в Нагайбакском районе, Карталах, Челябинске, Копейске и ряде других муниципалитетов», — уточнили в пресс-службе организации.

В ЦКС уточнили, что особые проблемы у водителей мусоровозов возникают при передвижении по дворам частного сектора или отдаленных районах региона. Больше сложностей в работе по вывозу ТКО отмечается на юге региона, где из-за сильного ветра на отдельных участках дорог возникли переметы. Кроме того, часто проезду мешают припаркованные автомобили.

Ранее ГУ МЧС по региону предупредило жителей о сильном снегопаде и ветре. По прогнозу синоптиков, снегопады и метели продлятся в Челябинской области до 9 февраля.

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В Челябинской области тяжелые мусоровозы массово застревают в снежной каше при подъезде к контейнерным площадкам. Видео процесса вызволения машин показали URA.RU в пресс-службе Центра коммунального сервиса (ЦКС). «Перевозчики ТКО фиксируют случаи увязания машин в снежной массе. На их вызволение из снежного плена направляется другая техника. Имеются факты застревания мусоровозов на нерасчищенных от снега дорогах в Нагайбакском районе, Карталах, Челябинске, Копейске и ряде других муниципалитетов», — уточнили в пресс-службе организации. В ЦКС уточнили, что особые проблемы у водителей мусоровозов возникают при передвижении по дворам частного сектора или отдаленных районах региона. Больше сложностей в работе по вывозу ТКО отмечается на юге региона, где из-за сильного ветра на отдельных участках дорог возникли переметы. Кроме того, часто проезду мешают припаркованные автомобили. Ранее ГУ МЧС по региону предупредило жителей о сильном снегопаде и ветре. По прогнозу синоптиков, снегопады и метели продлятся в Челябинской области до 9 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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