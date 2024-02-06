06 февраля 2024

В Челябинске банк наказали за письмо в двери о долгах по кредиту

© Служба новостей «URA.RU»
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Письмо без конверта стоило банку 60 тысяч рублей Фото:

Крупный федеральный банк наказали за письмо с требованием о погашении долга по кредиту, оставленное в двери жительницы Челябинска. Банк получил штраф, потому что письмо было без конверта, сообщили 7 февраля в пресс-службе управления службы судебных приставов по региону.

«Банк, оставив корреспонденцию без конверта в двери квартиры заемщицы, предоставил неограниченному кругу лиц доступ к персональным данным клиента банка, к информации о просроченной задолженности и ее взыскании. ГУФССП России по Челябинской области признало банк виновным в совершении административного правонарушения и назначило штраф в размере 60 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе управления ФССП.

Обнаружив письмо без конверта в своей двери, жительница Челябинска пожаловалась на действия банка в службу судебных приставов. В службе подтвердили, что оставленное письмо, не запечатанное должным образом, является административным правонарушением, предусмотренного ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», и оштрафовали банк.

Банк пытался оспорить постановление о привлечении к административной ответственности в Арбитражном суде города Москвы и в апелляционной инстанции, однако его доводы были отклонены. Банк вынужден был заплатить штраф, денежные средства поступили в доходную часть бюджета.

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Крупный федеральный банк наказали за письмо с требованием о погашении долга по кредиту, оставленное в двери жительницы Челябинска. Банк получил штраф, потому что письмо было без конверта, сообщили 7 февраля в пресс-службе управления службы судебных приставов по региону. «Банк, оставив корреспонденцию без конверта в двери квартиры заемщицы, предоставил неограниченному кругу лиц доступ к персональным данным клиента банка, к информации о просроченной задолженности и ее взыскании. ГУФССП России по Челябинской области признало банк виновным в совершении административного правонарушения и назначило штраф в размере 60 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе управления ФССП. Обнаружив письмо без конверта в своей двери, жительница Челябинска пожаловалась на действия банка в службу судебных приставов. В службе подтвердили, что оставленное письмо, не запечатанное должным образом, является административным правонарушением, предусмотренного ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», и оштрафовали банк. Банк пытался оспорить постановление о привлечении к административной ответственности в Арбитражном суде города Москвы и в апелляционной инстанции, однако его доводы были отклонены. Банк вынужден был заплатить штраф, денежные средства поступили в доходную часть бюджета.
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