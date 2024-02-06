06 февраля 2024

Центробанк выпустит серебряную монету в честь юбилея опорного города «Лукойла»

© Служба новостей «URA.RU»
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В честь юбилея Когалыма выпустят три тысячи серебряных монет Фото:

Центробанк выпустит серебряную монету, посвященную полувековому юбилею Когалыма (ХМАО) — одного из опорных городов нефтяной компании «Лукойл». Власти ХМАО уточнили, что памятную монету номиналом в три рубля введут в обращение в 2025 году.

«В 2025 году в обращение выйдет серебряная монета номиналом три рубля, посвященная 50-летию основания Когалыма. Такое решение принял Совет директоров Банка России», — сообщила пресс-служба окружных властей на официальном сайте.

При разработке дизайна используют изображения главных достопримечательностей Когалыма: скульптурной композиции «Капля жизни», Храма Святой мученицы Татианы и памятника героям-нефтяникам, участникам освоения Западной Сибири. Всего Центробанк изготовит три тысячи серебряных монет с изображением вотчины «Лукойла». Они войдут в серию «Города», которая посвящена юбилеям населенных пунктов России.

Ранее URA.RU писало, что Центробанк РФ выпустил 10-рублевую монету с изображением герба ХМАО. Ее изготавливают из недрагоценных металлов тиражом в миллион экземпляров.

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Центробанк выпустит серебряную монету, посвященную полувековому юбилею Когалыма (ХМАО) — одного из опорных городов нефтяной компании «Лукойл». Власти ХМАО уточнили, что памятную монету номиналом в три рубля введут в обращение в 2025 году. «В 2025 году в обращение выйдет серебряная монета номиналом три рубля, посвященная 50-летию основания Когалыма. Такое решение принял Совет директоров Банка России», — сообщила пресс-служба окружных властей на официальном сайте. При разработке дизайна используют изображения главных достопримечательностей Когалыма: скульптурной композиции «Капля жизни», Храма Святой мученицы Татианы и памятника героям-нефтяникам, участникам освоения Западной Сибири. Всего Центробанк изготовит три тысячи серебряных монет с изображением вотчины «Лукойла». Они войдут в серию «Города», которая посвящена юбилеям населенных пунктов России. Ранее URA.RU писало, что Центробанк РФ выпустил 10-рублевую монету с изображением герба ХМАО. Ее изготавливают из недрагоценных металлов тиражом в миллион экземпляров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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