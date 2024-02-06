Экономика Центробанк выпустит серебряную монету в честь юбилея опорного города «Лукойла» 07 февраля 2024 в 15:15 Размер текста - 17 + В честь юбилея Когалыма выпустят три тысячи серебряных монет Фото: Анна Майорова © URA.RU Центробанк выпустит серебряную монету, посвященную полувековому юбилею Когалыма (ХМАО) — одного из опорных городов нефтяной компании «Лукойл». Власти ХМАО уточнили, что памятную монету номиналом в три рубля введут в обращение в 2025 году. «В 2025 году в обращение выйдет серебряная монета номиналом три рубля, посвященная 50-летию основания Когалыма. Такое решение принял Совет директоров Банка России», — сообщила пресс-служба окружных властей на официальном сайте. При разработке дизайна используют изображения главных достопримечательностей Когалыма: скульптурной композиции «Капля жизни», Храма Святой мученицы Татианы и памятника героям-нефтяникам, участникам освоения Западной Сибири. Всего Центробанк изготовит три тысячи серебряных монет с изображением вотчины «Лукойла». Они войдут в серию «Города», которая посвящена юбилеям населенных пунктов России. Ранее URA.RU писало, что Центробанк РФ выпустил 10-рублевую монету с изображением герба ХМАО. Ее изготавливают из недрагоценных металлов тиражом в миллион экземпляров. Центробанк выпустит серебряную монету, посвященную полувековому юбилею Когалыма (ХМАО) — одного из опорных городов нефтяной компании «Лукойл». Власти ХМАО уточнили, что памятную монету номиналом в три рубля введут в обращение в 2025 году. «В 2025 году в обращение выйдет серебряная монета номиналом три рубля, посвященная 50-летию основания Когалыма. Такое решение принял Совет директоров Банка России», — сообщила пресс-служба окружных властей на официальном сайте. При разработке дизайна используют изображения главных достопримечательностей Когалыма: скульптурной композиции «Капля жизни», Храма Святой мученицы Татианы и памятника героям-нефтяникам, участникам освоения Западной Сибири. Всего Центробанк изготовит три тысячи серебряных монет с изображением вотчины «Лукойла». Они войдут в серию «Города», которая посвящена юбилеям населенных пунктов России. Ранее URA.RU писало, что Центробанк РФ выпустил 10-рублевую монету с изображением герба ХМАО. Ее изготавливают из недрагоценных металлов тиражом в миллион экземпляров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям