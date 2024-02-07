На базе челябинского завода открыли участок, где будут работать осужденные. Фото

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Международный аэропорт Челябинск им. И.В. Курчатова. Челябинск, колючая проволока, тюрьма, забор
Гуманизация наказаний позволяет сократить число рецидивов преступлений Фото:
Новый участок рассчитан на содержание и труд 284 человек
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На базе Челябинского кузнечно-прессового завода 7 февраля открылся новый исправительный участок, готовый принять 284 осужденных к принудительным работам. Об этом в своем telegram-канале сообщила омбудсмен региона Юлия Сударенко.

«В здании площадью более трех тысяч квадратных метров созданы все необходимые условия для комфортного проживания — жилые секции, обеденный зал, кабинеты для воспитательной работы, различные санитарно-бытовые комнаты. Без преувеличения — это один из самых современных исправительных центров из всех, что я видела». — поделилась впечатлениями Сударенко.

По ее словам, исправительные центры не только дают возможность работодателям получить мотивированных к добросовестному труду работников, но и позволяют самим осужденным вернуться к нормальной полноценной жизни. Они могут получать достойную зарплату, полезные профессиональные навыки, возмещать ущерб, причиненный преступлениями, помогать своим семьям.

Сегодня в Челябинской области работают два исправительных центра и два участка, функционирующих как исправительный центр, рассчитанные более чем на 800 мест. Планируется создание еще одного участка в Магнитогорске на 196 мест.

Участок оснащен современным пищеблоком с качественным оборудованием
Участок оснащен современным пищеблоком с качественным оборудованием
Фото:
Спальный блок несодежит излишеств, однако предполагает известный комфорт для осужденных
Спальный блок несодежит излишеств, однако предполагает известный комфорт для осужденных
Фото:
Новый участок рассчитан на содержание и труд 284 человек
Новый участок рассчитан на содержание и труд 284 человек
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На базе Челябинского кузнечно-прессового завода 7 февраля открылся новый исправительный участок, готовый принять 284 осужденных к принудительным работам. Об этом в своем telegram-канале сообщила омбудсмен региона Юлия Сударенко. «В здании площадью более трех тысяч квадратных метров созданы все необходимые условия для комфортного проживания — жилые секции, обеденный зал, кабинеты для воспитательной работы, различные санитарно-бытовые комнаты. Без преувеличения — это один из самых современных исправительных центров из всех, что я видела». — поделилась впечатлениями Сударенко. По ее словам, исправительные центры не только дают возможность работодателям получить мотивированных к добросовестному труду работников, но и позволяют самим осужденным вернуться к нормальной полноценной жизни. Они могут получать достойную зарплату, полезные профессиональные навыки, возмещать ущерб, причиненный преступлениями, помогать своим семьям. Сегодня в Челябинской области работают два исправительных центра и два участка, функционирующих как исправительный центр, рассчитанные более чем на 800 мест. Планируется создание еще одного участка в Магнитогорске на 196 мест.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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