На базе челябинского завода открыли участок, где будут работать осужденные. Фото

07 февраля 2024 в 16:59 Размер текста - 17 +

Гуманизация наказаний позволяет сократить число рецидивов преступлений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новый участок рассчитан на содержание и труд 284 человек Фото: Юлия Сударенко На базе Челябинского кузнечно-прессового завода 7 февраля открылся новый исправительный участок, готовый принять 284 осужденных к принудительным работам. Об этом в своем telegram-канале сообщила омбудсмен региона Юлия Сударенко. «В здании площадью более трех тысяч квадратных метров созданы все необходимые условия для комфортного проживания — жилые секции, обеденный зал, кабинеты для воспитательной работы, различные санитарно-бытовые комнаты. Без преувеличения — это один из самых современных исправительных центров из всех, что я видела». — поделилась впечатлениями Сударенко. По ее словам, исправительные центры не только дают возможность работодателям получить мотивированных к добросовестному труду работников, но и позволяют самим осужденным вернуться к нормальной полноценной жизни. Они могут получать достойную зарплату, полезные профессиональные навыки, возмещать ущерб, причиненный преступлениями, помогать своим семьям. Сегодня в Челябинской области работают два исправительных центра и два участка, функционирующих как исправительный центр, рассчитанные более чем на 800 мест. Планируется создание еще одного участка в Магнитогорске на 196 мест. Участок оснащен современным пищеблоком с качественным оборудованием Фото: Юлия Сударенко Спальный блок несодежит излишеств, однако предполагает известный комфорт для осужденных Фото: Юлия Сударенко Новый участок рассчитан на содержание и труд 284 человек Фото: Юлия Сударенко

На базе Челябинского кузнечно-прессового завода 7 февраля открылся новый исправительный участок, готовый принять 284 осужденных к принудительным работам. Об этом в своем telegram-канале сообщила омбудсмен региона Юлия Сударенко. «В здании площадью более трех тысяч квадратных метров созданы все необходимые условия для комфортного проживания — жилые секции, обеденный зал, кабинеты для воспитательной работы, различные санитарно-бытовые комнаты. Без преувеличения — это один из самых современных исправительных центров из всех, что я видела». — поделилась впечатлениями Сударенко. По ее словам, исправительные центры не только дают возможность работодателям получить мотивированных к добросовестному труду работников, но и позволяют самим осужденным вернуться к нормальной полноценной жизни. Они могут получать достойную зарплату, полезные профессиональные навыки, возмещать ущерб, причиненный преступлениями, помогать своим семьям. Сегодня в Челябинской области работают два исправительных центра и два участка, функционирующих как исправительный центр, рассчитанные более чем на 800 мест. Планируется создание еще одного участка в Магнитогорске на 196 мест.