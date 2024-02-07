Новый участок рассчитан на содержание и труд 284 человек
Фото: Юлия Сударенко
На базе Челябинского кузнечно-прессового завода 7 февраля открылся новый исправительный участок, готовый принять 284 осужденных к принудительным работам. Об этом в своем telegram-канале сообщила омбудсмен региона Юлия Сударенко.
«В здании площадью более трех тысяч квадратных метров созданы все необходимые условия для комфортного проживания — жилые секции, обеденный зал, кабинеты для воспитательной работы, различные санитарно-бытовые комнаты. Без преувеличения — это один из самых современных исправительных центров из всех, что я видела». — поделилась впечатлениями Сударенко.
По ее словам, исправительные центры не только дают возможность работодателям получить мотивированных к добросовестному труду работников, но и позволяют самим осужденным вернуться к нормальной полноценной жизни. Они могут получать достойную зарплату, полезные профессиональные навыки, возмещать ущерб, причиненный преступлениями, помогать своим семьям.
Сегодня в Челябинской области работают два исправительных центра и два участка, функционирующих как исправительный центр, рассчитанные более чем на 800 мест. Планируется создание еще одного участка в Магнитогорске на 196 мест.
Участок оснащен современным пищеблоком с качественным оборудованием
Фото: Юлия Сударенко
Спальный блок несодежит излишеств, однако предполагает известный комфорт для осужденных
Фото: Юлия Сударенко
Новый участок рассчитан на содержание и труд 284 человек
На базе Челябинского кузнечно-прессового завода 7 февраля открылся новый исправительный участок, готовый принять 284 осужденных к принудительным работам. Об этом в своем telegram-канале сообщила омбудсмен региона Юлия Сударенко. «В здании площадью более трех тысяч квадратных метров созданы все необходимые условия для комфортного проживания — жилые секции, обеденный зал, кабинеты для воспитательной работы, различные санитарно-бытовые комнаты. Без преувеличения — это один из самых современных исправительных центров из всех, что я видела». — поделилась впечатлениями Сударенко. По ее словам, исправительные центры не только дают возможность работодателям получить мотивированных к добросовестному труду работников, но и позволяют самим осужденным вернуться к нормальной полноценной жизни. Они могут получать достойную зарплату, полезные профессиональные навыки, возмещать ущерб, причиненный преступлениями, помогать своим семьям. Сегодня в Челябинской области работают два исправительных центра и два участка, функционирующих как исправительный центр, рассчитанные более чем на 800 мест. Планируется создание еще одного участка в Магнитогорске на 196 мест.