Свердловчанка сдала дочь в детдом и после этого оформила пособие на ребенка

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) мать по собственному желанию передала несовершеннолетнюю дочь в детский дом, после чего оформила ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Об этом сообщили в telegram-канале «Прокуратура Свердловской области».
«Достоверно зная, что ребенок находится в отделении „Дома ребенка“. Спустя 3 месяца после помещения несовершеннолетней в учреждение, женщина обратилась в органы Пенсионного фонда России за назначением и выплатой ежемесячного пособия», — говорится в сообщении.
Мать несовершеннолетней девочки незаконно успела получить денежные средства в сумме свыше 131 тысячи рублей. Прокуратора Свердловской области возбудила уголовное дело по части 1 статьи 159.2 УК РФ — «Мошенничество при получении выплат».
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