Свердловчанка сдала дочь в детдом и после этого оформила пособие на ребенка

07 февраля 2024 в 17:45 Размер текста - 17 +

На Свердловчанку завели уголовное дело из-за мошенничества (архивное фото) Фото: Карина Ванеш © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) мать по собственному желанию передала несовершеннолетнюю дочь в детский дом, после чего оформила ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Об этом сообщили в telegram-канале «Прокуратура Свердловской области». «Достоверно зная, что ребенок находится в отделении „Дома ребенка“. Спустя 3 месяца после помещения несовершеннолетней в учреждение, женщина обратилась в органы Пенсионного фонда России за назначением и выплатой ежемесячного пособия», — говорится в сообщении. Мать несовершеннолетней девочки незаконно успела получить денежные средства в сумме свыше 131 тысячи рублей. Прокуратора Свердловской области возбудила уголовное дело по части 1 статьи 159.2 УК РФ — «Мошенничество при получении выплат».

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) мать по собственному желанию передала несовершеннолетнюю дочь в детский дом, после чего оформила ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Об этом сообщили в telegram-канале «Прокуратура Свердловской области». «Достоверно зная, что ребенок находится в отделении „Дома ребенка“. Спустя 3 месяца после помещения несовершеннолетней в учреждение, женщина обратилась в органы Пенсионного фонда России за назначением и выплатой ежемесячного пособия», — говорится в сообщении. Мать несовершеннолетней девочки незаконно успела получить денежные средства в сумме свыше 131 тысячи рублей. Прокуратора Свердловской области возбудила уголовное дело по части 1 статьи 159.2 УК РФ — «Мошенничество при получении выплат».