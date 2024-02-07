Свердловчанка сдала дочь в детдом и после этого оформила пособие на ребенка

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На Свердловчанку завели уголовное дело из-за мошенничества (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) мать по собственному желанию передала несовершеннолетнюю дочь в детский дом, после чего оформила ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Об этом сообщили в telegram-канале «Прокуратура Свердловской области».

«Достоверно зная, что ребенок находится в отделении „Дома ребенка“. Спустя 3 месяца после помещения несовершеннолетней в учреждение, женщина обратилась в органы Пенсионного фонда России за назначением и выплатой ежемесячного пособия», — говорится в сообщении.

Мать несовершеннолетней девочки незаконно успела получить денежные средства в сумме свыше 131 тысячи рублей. Прокуратора Свердловской области возбудила уголовное дело по части 1 статьи 159.2 УК РФ — «Мошенничество при получении выплат».

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) мать по собственному желанию передала несовершеннолетнюю дочь в детский дом, после чего оформила ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Об этом сообщили в telegram-канале «Прокуратура Свердловской области». «Достоверно зная, что ребенок находится в отделении „Дома ребенка“. Спустя 3 месяца после помещения несовершеннолетней в учреждение, женщина обратилась в органы Пенсионного фонда России за назначением и выплатой ежемесячного пособия», — говорится в сообщении. Мать несовершеннолетней девочки незаконно успела получить денежные средства в сумме свыше 131 тысячи рублей. Прокуратора Свердловской области возбудила уголовное дело по части 1 статьи 159.2 УК РФ — «Мошенничество при получении выплат».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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