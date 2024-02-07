Мэр Екатеринбурга наградил спортсменов академии РМК. Фото

07 февраля 2024 в 18:29 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов отметил бойцов Игоря Загайнова и Мурада Ахмедова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов наградил спортсменов академии единоборств Русской медной компании (РМК), которые в 2023 году стали триумфаторами чемпионата мира среди юниоров по карате. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Алексей Орлов поздравил спортсменов Игоря Загайнова и Мурада Ахмедова с завоеванием медалей престижного турнира. Они были отмечены благодарственными письмами администрации Екатеринбурга», — пояснили в РМК. Также награды получили и тренеры бойцов — Андрей Чирков и Лаша Габараев. Спортсмены РМК регулярно становятся победителями и призерами различных турниров. В 2023-м боксер Евгений Тищенко стал чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WABA). В том же году Петр Грыдин получил звание «Спортсмен 2023 года». Фото: предоставлено академией единоборств РМК Фото: предоставлено академией единоборств РМК Фото: предоставлено академией единоборств РМК Фото: предоставлено академией единоборств РМК

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов наградил спортсменов академии единоборств Русской медной компании (РМК), которые в 2023 году стали триумфаторами чемпионата мира среди юниоров по карате. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Алексей Орлов поздравил спортсменов Игоря Загайнова и Мурада Ахмедова с завоеванием медалей престижного турнира. Они были отмечены благодарственными письмами администрации Екатеринбурга», — пояснили в РМК. Также награды получили и тренеры бойцов — Андрей Чирков и Лаша Габараев. Спортсмены РМК регулярно становятся победителями и призерами различных турниров. В 2023-м боксер Евгений Тищенко стал чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WABA). В том же году Петр Грыдин получил звание «Спортсмен 2023 года».