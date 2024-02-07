Экс-чиновника мэрии Челябинска Кочерещенко признали виновным в халатности

07 февраля 2024 в 19:33 Размер текста - 17 +

Александр Кочерещенко был признан виновным в халатности, но избежал наказания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Советский райсуд Челябинска признал экс-главу управления ЖКХ администрации областного центра Александра Кочерещенко виновным в халатности. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе, бывший чиновник избежал наказания из-за истечения сроков давности преступления. «Кочерещенко был признан виновным. Однако, наказание ему назначать не стали. Дело было прекращено за давностью преступления. Но так или иначе, чистой биография Кочерещенко не осталась. Ведь подобное основание, которым руководствовался суд, является нереабилитирующим», — рассказал источник. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой суда. На звонок там не ответили. Силовые структуры заинтересовались Кочерещенко уже после его ухода с поста начальника управления ЖКХ областного центра. Следствия считало, что, занимая данную должность, он проигнорировал акт Госжилинспекции региона по одному из ветхо-аварийных домов на Копейском шоссе. По итогу его обвинили в халатности. Кочерещенко возглавлял управление ЖКХ Челябинска с декабря 2019 года по ноябрь 2021 года. Всего же он проработал в управлении 24 года. Он сам попросил понизить его в должности, так как хотел работу поспокойнее.

Советский райсуд Челябинска признал экс-главу управления ЖКХ администрации областного центра Александра Кочерещенко виновным в халатности. Как рассказал URA.RU источник в судебной системе, бывший чиновник избежал наказания из-за истечения сроков давности преступления. «Кочерещенко был признан виновным. Однако, наказание ему назначать не стали. Дело было прекращено за давностью преступления. Но так или иначе, чистой биография Кочерещенко не осталась. Ведь подобное основание, которым руководствовался суд, является нереабилитирующим», — рассказал источник. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой суда. На звонок там не ответили. Силовые структуры заинтересовались Кочерещенко уже после его ухода с поста начальника управления ЖКХ областного центра. Следствия считало, что, занимая данную должность, он проигнорировал акт Госжилинспекции региона по одному из ветхо-аварийных домов на Копейском шоссе. По итогу его обвинили в халатности. Кочерещенко возглавлял управление ЖКХ Челябинска с декабря 2019 года по ноябрь 2021 года. Всего же он проработал в управлении 24 года. Он сам попросил понизить его в должности, так как хотел работу поспокойнее.