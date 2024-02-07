07 февраля 2024

Стало известно имя девушки, погибшей в ДТП с грузовиком на свердловской трассе

В ДТП на трассе Екатеринбург — Серов погибла беременная девушка
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, медики, скорая помощь
Беременная девушка скончалась до приезда скорой помощи (архивное фото) Фото:

В ДТП на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов под Кировградом, которое произошло днем 7 февраля, погибла 28-летняя Екатерина. Она была беременна, информация об этом появилась в сети.

«Стало известно, кто погиб в аварии около Кировграда. Женщину зовут Екатерина, ей 28 лет. Судя по фото в соцсетях, она была беременна», — говорится в telegram-канале Е1.RU.

По фотографиям девушки заметно, что она была беременна. У Екатерины осталось три маленьких сына. Она вместе с мужем работала в Невьянском ЛПУМГ — филиале «Газпрома».

Девушка была за рулем ВАЗ-2112, когда ее занесло на трассе из-за чего машина выехала на встречную полосу. Водитель грузовика MAN пытался затормозить, однако избежать столкновения не удалось. Девушка скончалась до приезда скорой помощи.

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В ДТП на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов под Кировградом, которое произошло днем 7 февраля, погибла 28-летняя Екатерина. Она была беременна, информация об этом появилась в сети. «Стало известно, кто погиб в аварии около Кировграда. Женщину зовут Екатерина, ей 28 лет. Судя по фото в соцсетях, она была беременна», — говорится в telegram-канале Е1.RU. По фотографиям девушки заметно, что она была беременна. У Екатерины осталось три маленьких сына. Она вместе с мужем работала в Невьянском ЛПУМГ — филиале «Газпрома». Девушка была за рулем ВАЗ-2112, когда ее занесло на трассе из-за чего машина выехала на встречную полосу. Водитель грузовика MAN пытался затормозить, однако избежать столкновения не удалось. Девушка скончалась до приезда скорой помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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