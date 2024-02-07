Сотрудники метро Екатеринбурга будут получать служебное жилье

Сотрудники екатеринбургского метрополитена будут бесплатно получать служебное жилье. С таким предложением выступил вице-мэр Рустам Галямов, сообщает пресс-служба мэрии.
«Для сохранения опытного кадрового состава, а также привлечения новых работников Рустам Галямов поручил распространить возможность получения служебного жилья (мера, предоставленная сотрудникам „Гортранса“) и на работников метрополитена. Кадровая служба уже начала прием заявлений», — поясняют в администрации города.
Галямов по поручению мэра Алексея Орлова с 1 января выводит из кризиса весь городской общественный транспорт. Чтобы остановить отток кадров, сотрудникам «Гортранса» и метрополитена также поднимут зарплаты.
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