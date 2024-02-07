07 февраля 2024

Сотрудники метро Екатеринбурга будут получать служебное жилье

© Служба новостей «URA.RU»
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Некоторые сотрудники уже получили служебное жилье Фото:

Сотрудники екатеринбургского метрополитена будут бесплатно получать служебное жилье. С таким предложением выступил вице-мэр Рустам Галямов, сообщает пресс-служба мэрии.

«Для сохранения опытного кадрового состава, а также привлечения новых работников Рустам Галямов поручил распространить возможность получения служебного жилья (мера, предоставленная сотрудникам „Гортранса“) и на работников метрополитена. Кадровая служба уже начала прием заявлений», — поясняют в администрации города.

Галямов по поручению мэра Алексея Орлова с 1 января выводит из кризиса весь городской общественный транспорт. Чтобы остановить отток кадров, сотрудникам «Гортранса» и метрополитена также поднимут зарплаты.

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Сотрудники екатеринбургского метрополитена будут бесплатно получать служебное жилье. С таким предложением выступил вице-мэр Рустам Галямов, сообщает пресс-служба мэрии. «Для сохранения опытного кадрового состава, а также привлечения новых работников Рустам Галямов поручил распространить возможность получения служебного жилья (мера, предоставленная сотрудникам „Гортранса“) и на работников метрополитена. Кадровая служба уже начала прием заявлений», — поясняют в администрации города. Галямов по поручению мэра Алексея Орлова с 1 января выводит из кризиса весь городской общественный транспорт. Чтобы остановить отток кадров, сотрудникам «Гортранса» и метрополитена также поднимут зарплаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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