07 февраля 2024

Мэрия Миасса договорилась о поставках питьевой воды для танкистов на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, бутилированная вода, вода
Танкистам на СВО уже передали пять тысяч бутылок питьевой воды Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Администрация Миасса договорилась с компанией «Ниагара» о поставках питьевой воды в зону СВО для танкистов из Челябинской области. Об этом 9 февраля сообщили в пресс-службе мэрии.

«В рамках взаимодействия администрации Миасского городского округа и компании „Ниагара“ была достигнута договоренность о поставках питьевой и газированной воды для бойцов 90 танковой дивизии. Ранее подобные поставки уже осуществлялись. Осенью, согласно договоренности, в зону боевых действий было отправлено пять тысяч бутылок», — уточнили в пресс-службе.

90-я танковая дивизия образована и дислоцируется в Чебаркуле. Преимущественно в ней служат жители Челябинской области. За участие в боевых действиях многие танкисты награждались орденами и медалями, в том числе званием Героя России. За вклад в поддержку бойцов на СВО руководству компании «Ниагара» вручены благодарственное письмо и почетный знак от администрации Миасса.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Администрация Миасса договорилась с компанией «Ниагара» о поставках питьевой воды в зону СВО для танкистов из Челябинской области. Об этом 9 февраля сообщили в пресс-службе мэрии. «В рамках взаимодействия администрации Миасского городского округа и компании „Ниагара“ была достигнута договоренность о поставках питьевой и газированной воды для бойцов 90 танковой дивизии. Ранее подобные поставки уже осуществлялись. Осенью, согласно договоренности, в зону боевых действий было отправлено пять тысяч бутылок», — уточнили в пресс-службе. 90-я танковая дивизия образована и дислоцируется в Чебаркуле. Преимущественно в ней служат жители Челябинской области. За участие в боевых действиях многие танкисты награждались орденами и медалями, в том числе званием Героя России. За вклад в поддержку бойцов на СВО руководству компании «Ниагара» вручены благодарственное письмо и почетный знак от администрации Миасса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...