Общество Мэрия Миасса договорилась о поставках питьевой воды для танкистов на СВО 08 февраля 2024 в 12:34 Размер текста - 17 + Танкистам на СВО уже передали пять тысяч бутылок питьевой воды Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Администрация Миасса договорилась с компанией «Ниагара» о поставках питьевой воды в зону СВО для танкистов из Челябинской области. Об этом 9 февраля сообщили в пресс-службе мэрии. «В рамках взаимодействия администрации Миасского городского округа и компании „Ниагара“ была достигнута договоренность о поставках питьевой и газированной воды для бойцов 90 танковой дивизии. Ранее подобные поставки уже осуществлялись. Осенью, согласно договоренности, в зону боевых действий было отправлено пять тысяч бутылок», — уточнили в пресс-службе. 90-я танковая дивизия образована и дислоцируется в Чебаркуле. Преимущественно в ней служат жители Челябинской области. За участие в боевых действиях многие танкисты награждались орденами и медалями, в том числе званием Героя России. За вклад в поддержку бойцов на СВО руководству компании «Ниагара» вручены благодарственное письмо и почетный знак от администрации Миасса. Администрация Миасса договорилась с компанией «Ниагара» о поставках питьевой воды в зону СВО для танкистов из Челябинской области. Об этом 9 февраля сообщили в пресс-службе мэрии. «В рамках взаимодействия администрации Миасского городского округа и компании „Ниагара“ была достигнута договоренность о поставках питьевой и газированной воды для бойцов 90 танковой дивизии. Ранее подобные поставки уже осуществлялись. Осенью, согласно договоренности, в зону боевых действий было отправлено пять тысяч бутылок», — уточнили в пресс-службе. 90-я танковая дивизия образована и дислоцируется в Чебаркуле. Преимущественно в ней служат жители Челябинской области. За участие в боевых действиях многие танкисты награждались орденами и медалями, в том числе званием Героя России. За вклад в поддержку бойцов на СВО руководству компании «Ниагара» вручены благодарственное письмо и почетный знак от администрации Миасса. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям