Стендап-комик из Сургута Анастасия Баринова приняла участие в шоу худеющих «Большие девочки» на телеканале «Пятница», чтобы помочь себе избавиться от лишнего веса. У девушки было тяжелое детство, во время которого и появилась привычка переедать. Об этом Баринова рассказала в видеовизитке для проекта.
«У меня пили оба родителя. В основном мама готовила для своих гостей. Я очень быстро и много ела, потому что понимала, что еды потом может не быть. Эта привычка сохранилась. Я бы хотела подружиться с человеком в зеркале и помочь ему», — говорит Баринова в видеоролике, опубликованном в группе «Пятницы» во «Вконтакте».
Сургутянка также припомнила еще один травмирующий случай из детства. «Я проснулась ночью, потому что на меня залазает какой-то мужик и пытается стянуть с меня одежду. Он сказал, что просто перепутал меня с матерью», — добавила Баринова.
Премьерный выпуск «Больших девочек» покажут в эфире «Пятницы» уже сегодня. В проекте участвуют 13 девушек весом более 100 килограммов. Тренер Этери Тутберидзе будет помогать им худеть на протяжении нескольких месяцев.
Ранее URA.RU сообщало, что югорчанка Галина пришла на шоу «Грязные игры» Насти Ивлеевой, чтобы побороться за право открыть БДСМ-отель в Нижневартовске. Осуществить мечту вартовчанке помогал спортивный блогер Алексей Столяров.
Стендап-комик из Сургута Анастасия Баринова приняла участие в шоу худеющих «Большие девочки» на телеканале «Пятница», чтобы помочь себе избавиться от лишнего веса
Стендап-комик из Сургута Анастасия Баринова приняла участие в шоу худеющих «Большие девочки» на телеканале «Пятница», чтобы помочь себе избавиться от лишнего веса. У девушки было тяжелое детство, во время которого и появилась привычка переедать. Об этом Баринова рассказала в видеовизитке для проекта.
«У меня пили оба родителя. В основном мама готовила для своих гостей. Я очень быстро и много ела, потому что понимала, что еды потом может не быть. Эта привычка сохранилась. Я бы хотела подружиться с человеком в зеркале и помочь ему», — говорит Баринова в видеоролике, опубликованном в группе «Пятницы» во «Вконтакте».
Сургутянка также припомнила еще один травмирующий случай из детства. «Я проснулась ночью, потому что на меня залазает какой-то мужик и пытается стянуть с меня одежду. Он сказал, что просто перепутал меня с матерью», — добавила Баринова.
Премьерный выпуск «Больших девочек» покажут в эфире «Пятницы» уже сегодня. В проекте участвуют 13 девушек весом более 100 килограммов. Тренер Этери Тутберидзе будет помогать им худеть на протяжении нескольких месяцев.
Ранее URA.RU сообщало, что югорчанка Галина пришла на шоу «Грязные игры» Насти Ивлеевой, чтобы побороться за право открыть БДСМ-отель в Нижневартовске. Осуществить мечту вартовчанке помогал спортивный блогер Алексей Столяров.