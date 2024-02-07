Стендап-комик из Сургута рассказала, зачем пришла на шоу худеющих на «Пятницу». Фото

Стендап-комик из Сургута хочет похудеть на шоу «Большие девочки»

08 февраля 2024 в 14:35 Размер текста - 17 +

Сургутянка Анастасия Баринова пришла на шоу «Большие девочки», чтобы избавить от лишнего веса Фото: Антон Бородин © URA.RU (фото из архива) Стендап-комик из Сургута Анастасия Баринова приняла участие в шоу худеющих «Большие девочки» на телеканале «Пятница», чтобы помочь себе избавиться от лишнего веса. У девушки было тяжелое детство, во время которого и появилась привычка переедать. Об этом Баринова рассказала в видеовизитке для проекта.



«У меня пили оба родителя. В основном мама готовила для своих гостей. Я очень быстро и много ела, потому что понимала, что еды потом может не быть. Эта привычка сохранилась. Я бы хотела подружиться с человеком в зеркале и помочь ему», — говорит Баринова в видеоролике, опубликованном в группе «Пятницы» во «Вконтакте».



Сургутянка также припомнила еще один травмирующий случай из детства. «Я проснулась ночью, потому что на меня залазает какой-то мужик и пытается стянуть с меня одежду. Он сказал, что просто перепутал меня с матерью», — добавила Баринова.



Премьерный выпуск «Больших девочек» покажут в эфире «Пятницы» уже сегодня. В проекте участвуют 13 девушек весом более 100 килограммов. Тренер Этери Тутберидзе будет помогать им худеть на протяжении нескольких месяцев.



Ранее URA.RU сообщало, что югорчанка Галина пришла на шоу «Грязные игры» Насти Ивлеевой, чтобы побороться за право открыть БДСМ-отель в Нижневартовске. Осуществить мечту вартовчанке помогал спортивный блогер Алексей Столяров. Стендап-комик из Сургута Анастасия Баринова приняла участие в шоу худеющих «Большие девочки» на телеканале «Пятница», чтобы помочь себе избавиться от лишнего веса Фото: группа «Большие девочки» во «Вконтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Стендап-комик из Сургута Анастасия Баринова приняла участие в шоу худеющих «Большие девочки» на телеканале «Пятница», чтобы помочь себе избавиться от лишнего веса. У девушки было тяжелое детство, во время которого и появилась привычка переедать. Об этом Баринова рассказала в видеовизитке для проекта. «У меня пили оба родителя. В основном мама готовила для своих гостей. Я очень быстро и много ела, потому что понимала, что еды потом может не быть. Эта привычка сохранилась. Я бы хотела подружиться с человеком в зеркале и помочь ему», — говорит Баринова в видеоролике, опубликованном в группе «Пятницы» во «Вконтакте». Сургутянка также припомнила еще один травмирующий случай из детства. «Я проснулась ночью, потому что на меня залазает какой-то мужик и пытается стянуть с меня одежду. Он сказал, что просто перепутал меня с матерью», — добавила Баринова. Премьерный выпуск «Больших девочек» покажут в эфире «Пятницы» уже сегодня. В проекте участвуют 13 девушек весом более 100 килограммов. Тренер Этери Тутберидзе будет помогать им худеть на протяжении нескольких месяцев. Ранее URA.RU сообщало, что югорчанка Галина пришла на шоу «Грязные игры» Насти Ивлеевой, чтобы побороться за право открыть БДСМ-отель в Нижневартовске. Осуществить мечту вартовчанке помогал спортивный блогер Алексей Столяров.