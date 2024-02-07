07 февраля 2024

Новым директором МКУ «Пермблагоустройство» станет его главный инженер

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, депутат, чиновник, руки
К своим рабочим обязанностям новый руководитель приступит с 14 февраля Фото:

Новым главой МКУ «Пермблагоустройство» станет Даниил Зырянов, ранее занимавший должность главного инженера муниципального учреждения. Он будет руководить им в статусе исполняющего обязанности начальника.

«Исполняющим обязанности начальника МКУ „Пермблагоустройство“ будет назначен Даниил Зырянов. Он приступит к работе в новом статусе с 14 февраля 2024 года», — сообщили в пресс-службе мэрии Перми.

Ранее URA.RU рассказывало, что действующий директор МКУ «Пермблагоустройство» Дмитрий Сергеев увольняется. Его последним рабочим днем станет 13 февраля.

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Новым главой МКУ «Пермблагоустройство» станет Даниил Зырянов, ранее занимавший должность главного инженера муниципального учреждения. Он будет руководить им в статусе исполняющего обязанности начальника. «Исполняющим обязанности начальника МКУ „Пермблагоустройство“ будет назначен Даниил Зырянов. Он приступит к работе в новом статусе с 14 февраля 2024 года», — сообщили в пресс-службе мэрии Перми. Ранее URA.RU рассказывало, что действующий директор МКУ «Пермблагоустройство» Дмитрий Сергеев увольняется. Его последним рабочим днем станет 13 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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