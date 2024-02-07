Новым директором МКУ «Пермблагоустройство» станет его главный инженер

К своим рабочим обязанностям новый руководитель приступит с 14 февраля
Новым главой МКУ «Пермблагоустройство» станет Даниил Зырянов, ранее занимавший должность главного инженера муниципального учреждения. Он будет руководить им в статусе исполняющего обязанности начальника.
«Исполняющим обязанности начальника МКУ „Пермблагоустройство“ будет назначен Даниил Зырянов. Он приступит к работе в новом статусе с 14 февраля 2024 года», — сообщили в пресс-службе мэрии Перми.
Ранее URA.RU рассказывало, что действующий директор МКУ «Пермблагоустройство» Дмитрий Сергеев увольняется. Его последним рабочим днем станет 13 февраля.
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