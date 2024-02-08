08 февраля 2024

Челябинские таможенники не пустили в Россию китайскую обувь. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Незаконную партию обуви обнаружили в ходже таможенного досмотра Фото:

Сотрудники Челябинской таможни не пустили в страну полторы тысячи пар обуви китайского производства, которая направлялась в Москву из Казахстана. Как сообщили URA.RU 9 февраля в пресс-службе ведомства, проблемы на границе возникли из-за отсутствия декларации на товар.

«В ходе таможенного досмотра инспекторы насчитали 940 пар детской и мужской обуви китайского производства и более 500 пар без указания страны происхождения. На перемещаемую продукцию стоимостью более 600 тысяч рублей у перевозчика отсутствовали документы, подтверждающие таможенное декларирование товаров на территории ЕАЭС», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.

По словам заместителя начальника Челябинской таможни Станислава Васева, весь товар был изъят. В настоящий момент в суде рассматривается вопрос о признании партии обуви бесхозяйной и обращении ее в федеральную собственность.

В фуре из Казахстана перевозили полторы тысячи пар обуви
В фуре из Казахстана перевозили полторы тысячи пар обуви
Фото:
Товар был изъят
Товар был изъят
Фото:
Товар попросили признать бесхозяйным и обратить в федеральную собственность.
Товар попросили признать бесхозяйным и обратить в федеральную собственность.
Фото:

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Сотрудники Челябинской таможни не пустили в страну полторы тысячи пар обуви китайского производства, которая направлялась в Москву из Казахстана. Как сообщили URA.RU 9 февраля в пресс-службе ведомства, проблемы на границе возникли из-за отсутствия декларации на товар. «В ходе таможенного досмотра инспекторы насчитали 940 пар детской и мужской обуви китайского производства и более 500 пар без указания страны происхождения. На перемещаемую продукцию стоимостью более 600 тысяч рублей у перевозчика отсутствовали документы, подтверждающие таможенное декларирование товаров на территории ЕАЭС», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. По словам заместителя начальника Челябинской таможни Станислава Васева, весь товар был изъят. В настоящий момент в суде рассматривается вопрос о признании партии обуви бесхозяйной и обращении ее в федеральную собственность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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