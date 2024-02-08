Сотрудники Челябинской таможни не пустили в страну полторы тысячи пар обуви китайского производства, которая направлялась в Москву из Казахстана. Как сообщили URA.RU 9 февраля в пресс-службе ведомства, проблемы на границе возникли из-за отсутствия декларации на товар.
«В ходе таможенного досмотра инспекторы насчитали 940 пар детской и мужской обуви китайского производства и более 500 пар без указания страны происхождения. На перемещаемую продукцию стоимостью более 600 тысяч рублей у перевозчика отсутствовали документы, подтверждающие таможенное декларирование товаров на территории ЕАЭС», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.
По словам заместителя начальника Челябинской таможни Станислава Васева, весь товар был изъят. В настоящий момент в суде рассматривается вопрос о признании партии обуви бесхозяйной и обращении ее в федеральную собственность.
В фуре из Казахстана перевозили полторы тысячи пар обуви
Фото: пресс-служба Челябинской таможни
Товар был изъят
Фото: пресс-служба Челябинской таможни
Товар попросили признать бесхозяйным и обратить в федеральную собственность.
Сотрудники Челябинской таможни не пустили в страну полторы тысячи пар обуви китайского производства, которая направлялась в Москву из Казахстана. Как сообщили URA.RU 9 февраля в пресс-службе ведомства, проблемы на границе возникли из-за отсутствия декларации на товар. «В ходе таможенного досмотра инспекторы насчитали 940 пар детской и мужской обуви китайского производства и более 500 пар без указания страны происхождения. На перемещаемую продукцию стоимостью более 600 тысяч рублей у перевозчика отсутствовали документы, подтверждающие таможенное декларирование товаров на территории ЕАЭС», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. По словам заместителя начальника Челябинской таможни Станислава Васева, весь товар был изъят. В настоящий момент в суде рассматривается вопрос о признании партии обуви бесхозяйной и обращении ее в федеральную собственность.