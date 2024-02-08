В Белом доме оценили влияние интервью Путина на поддержку Украины

Кирби: интервью Путина Карлсону вряд ли повлияет на поддержку США Украины

09 февраля 2024 в 00:36 Размер текста - 17 +

Кирби провел традиционный брифинг Фото: Official White House / Cameron Smith Администрация США выражает сомнение в том, что интервью журналиста Такера Карлсона с российским президентом Владимиром Путиным не повлияет на решение Конгресса поддерживать Киев. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Президент США Байден уверен, что лидеры Палаты представителей Конгресса выступают за поддержку Украины. Это независимо от того, как на них повлияет интервью (Карлсона — прим. URA.RU)», — заявил Кирби в ходе брифинга , отвечая на вопрос, обеспокоены ли власти тем, что интервью подорвет поддержку Украины среди американских политиков. Интервью Путина Карлсону выйдет на сайте Кремля утром 9 февраля. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, оно будет размещено на сайте президента России после того, как его опубликуют на ресурсах Карлсона, пишет РТ.

Администрация США выражает сомнение в том, что интервью журналиста Такера Карлсона с российским президентом Владимиром Путиным не повлияет на решение Конгресса поддерживать Киев. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Президент США Байден уверен, что лидеры Палаты представителей Конгресса выступают за поддержку Украины. Это независимо от того, как на них повлияет интервью (Карлсона — прим. URA.RU)», — заявил Кирби в ходе брифинга, отвечая на вопрос, обеспокоены ли власти тем, что интервью подорвет поддержку Украины среди американских политиков. Интервью Путина Карлсону выйдет на сайте Кремля утром 9 февраля. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, оно будет размещено на сайте президента России после того, как его опубликуют на ресурсах Карлсона, пишет РТ.