08 февраля 2024

В Белом доме оценили влияние интервью Путина на поддержку Украины

Кирби: интервью Путина Карлсону вряд ли повлияет на поддержку США Украины
© Служба новостей «URA.RU»
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джон Кирби, Джон Кёрби,  stock
Кирби провел традиционный брифинг Фото:

Администрация США выражает сомнение в том, что интервью журналиста Такера Карлсона с российским президентом Владимиром Путиным не повлияет на решение Конгресса поддерживать Киев. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Президент США Байден уверен, что лидеры Палаты представителей Конгресса выступают за поддержку Украины. Это независимо от того, как на них повлияет интервью (Карлсона — прим. URA.RU)», — заявил Кирби в ходе брифинга, отвечая на вопрос, обеспокоены ли власти тем, что интервью подорвет поддержку Украины среди американских политиков.

Интервью Путина Карлсону выйдет на сайте Кремля утром 9 февраля. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, оно будет размещено на сайте президента России после того, как его опубликуют на ресурсах Карлсона, пишет РТ.

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Администрация США выражает сомнение в том, что интервью журналиста Такера Карлсона с российским президентом Владимиром Путиным не повлияет на решение Конгресса поддерживать Киев. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Президент США Байден уверен, что лидеры Палаты представителей Конгресса выступают за поддержку Украины. Это независимо от того, как на них повлияет интервью (Карлсона — прим. URA.RU)», — заявил Кирби в ходе брифинга, отвечая на вопрос, обеспокоены ли власти тем, что интервью подорвет поддержку Украины среди американских политиков. Интервью Путина Карлсону выйдет на сайте Кремля утром 9 февраля. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, оно будет размещено на сайте президента России после того, как его опубликуют на ресурсах Карлсона, пишет РТ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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