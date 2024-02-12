Волонтеры Алексея Вихарева борются с последствиями циклона в Екатеринбурге

13 февраля 2024 в 11:18 Размер текста - 17 +

Алексей Вихарев открыл волонтерский центр в ноябре 2023-го Фото: Дмитрий Иванов Активисты волонтерского центра Алексея Вихарева — депутата, руководителя фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга — помогают устранять последствия мощного циклона «Ольга», обрушившегося на город в конце прошлой недели. Как рассказали URA.RU в центре, на улицы и во дворы Эльмаша направлены не только люди с лопатами, но и спецтехника. «В последние несколько дней в Екатеринбурге бушует циклон „Ольга“. Название красивое, а последствия нерадостные. Ко мне поступило много обращений. Жители города просят помочь — убрать снег со двора, почистить дороги и тротуары. Городские службы благоустройства очень загружены, потому что снега действительно очень много. Я и мои активисты из Волонтерского центра вышли на помощь. Конечно, почистить целый район и тем более весь город мы не можем. Но в силах оказать точечную помощь. По просьбам жителей волонтеры почистили несколько дворов в моем избирательном округе — на улицах Орджоникидзевского района. Считаю, что в борьбе со стихией нужно объединяться, чтобы победить ее последствия», — поделился Вихарев. Несколько дней подряд волонтеры трудились во дворах на ул. Таганской и Старых Большевиков, пять единиц уборочной техники присоединились к ним накануне. Снегоуборочные работы будут вестись вплоть до самой весны. Весь собранный снег за личные средства депутата был вывезен за пределы города на снежный полигон. По словам жителей, такого количества снега, как после циклона «Ольга», в своем дворе они не помнят давно. Спецтехника пришла на подмогу волонтерам 12 февраля Фото: Дмитрий Иванов «Пока чистили снег во дворах, помогли нескольким автомобилистам выбраться из снежных заносов во дворовых проездах. Получили много благодарностей от жителей», — рассказали волонтеры. Это не первая «зимняя» акция волонтерского центра Вихарева. Во время декабрьских снегопадов его усилиями почистили большую территорию 23-й городской больницы — дороги вокруг лечебного корпуса, парковочные места для пациентов и сотрудников больницы. А в январе активисты убрали сугробы на прогулочных площадках и с крыш веранд в детсадах №9, 382, помогли родителям построить горки. А летом и осенью 2023-го волонтерский центр провел более 50 субботников во дворах, на берегах водоемов и других площадках. Регулярно центр помогает проводить и культурно-образовательные мероприятия, поддерживает приюты для животных и храмы, участвует в благотворительных и экологических акциях. В офисе Волонтерского центра (ул. 8 Марта 8Д) горожане могут бесплатно получить консультацию юриста. Сам Алексей Вихарев за несколько лет оказал большую помощь городской медицине, направив на покупку медоборудования и ремонт больниц свыше 46 миллионов рублей. Активно поддерживает депутат и свердловчан, которые выполняют свой долг на СВО: на эти цели из личных средств выделено свыше 50 миллионов рублей. Фото: Дмитрий Иванов Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Активисты волонтерского центра Алексея Вихарева — депутата, руководителя фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга — помогают устранять последствия мощного циклона «Ольга», обрушившегося на город в конце прошлой недели. Как рассказали URA.RU в центре, на улицы и во дворы Эльмаша направлены не только люди с лопатами, но и спецтехника. «В последние несколько дней в Екатеринбурге бушует циклон „Ольга“. Название красивое, а последствия нерадостные. Ко мне поступило много обращений. Жители города просят помочь — убрать снег со двора, почистить дороги и тротуары. Городские службы благоустройства очень загружены, потому что снега действительно очень много. Я и мои активисты из Волонтерского центра вышли на помощь. Конечно, почистить целый район и тем более весь город мы не можем. Но в силах оказать точечную помощь. По просьбам жителей волонтеры почистили несколько дворов в моем избирательном округе — на улицах Орджоникидзевского района. Считаю, что в борьбе со стихией нужно объединяться, чтобы победить ее последствия», — поделился Вихарев. Несколько дней подряд волонтеры трудились во дворах на ул. Таганской и Старых Большевиков, пять единиц уборочной техники присоединились к ним накануне. Снегоуборочные работы будут вестись вплоть до самой весны. Весь собранный снег за личные средства депутата был вывезен за пределы города на снежный полигон. По словам жителей, такого количества снега, как после циклона «Ольга», в своем дворе они не помнят давно. «Пока чистили снег во дворах, помогли нескольким автомобилистам выбраться из снежных заносов во дворовых проездах. Получили много благодарностей от жителей», — рассказали волонтеры. Это не первая «зимняя» акция волонтерского центра Вихарева. Во время декабрьских снегопадов его усилиями почистили большую территорию 23-й городской больницы — дороги вокруг лечебного корпуса, парковочные места для пациентов и сотрудников больницы. А в январе активисты убрали сугробы на прогулочных площадках и с крыш веранд в детсадах №9, 382, помогли родителям построить горки. А летом и осенью 2023-го волонтерский центр провел более 50 субботников во дворах, на берегах водоемов и других площадках. Регулярно центр помогает проводить и культурно-образовательные мероприятия, поддерживает приюты для животных и храмы, участвует в благотворительных и экологических акциях. В офисе Волонтерского центра (ул. 8 Марта 8Д) горожане могут бесплатно получить консультацию юриста. Сам Алексей Вихарев за несколько лет оказал большую помощь городской медицине, направив на покупку медоборудования и ремонт больниц свыше 46 миллионов рублей. Активно поддерживает депутат и свердловчан, которые выполняют свой долг на СВО: на эти цели из личных средств выделено свыше 50 миллионов рублей.