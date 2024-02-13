13 февраля 2024

Полиция разыскивает очевидцев ДТП в Березниках, где сбили 33-летнюю женщину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс конференция в ГИБДД. Курган, дтп, полиция, гибдд, дпс, гаи
Госавтоинспекции пригодится любая информация о происшествии Фото:

Сотрудники полиции ищут очевидцев ДТП в Березниках (Пермский край), в котором водитель сбил 33-летнюю местную жительницу. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции города.

«Инцидент произошел 12 февраля около восьми утра. Во дворе дома №55 по проспекту Ленина неустановленный автомобиль под управлением неизвестного наехал на пешехода (33-летнюю горожанку — прим. URA.RU). Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП», — написано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Водитель скрылся с места происшествия. В поимке злоумышленника полиции помогут записи с видеорегистратора. Всю имеющуюся информацию можно сообщать по телефону: 8 (3424) 26-24-71.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники полиции ищут очевидцев ДТП в Березниках (Пермский край), в котором водитель сбил 33-летнюю местную жительницу. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции города. «Инцидент произошел 12 февраля около восьми утра. Во дворе дома №55 по проспекту Ленина неустановленный автомобиль под управлением неизвестного наехал на пешехода (33-летнюю горожанку — прим. URA.RU). Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП», — написано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Водитель скрылся с места происшествия. В поимке злоумышленника полиции помогут записи с видеорегистратора. Всю имеющуюся информацию можно сообщать по телефону: 8 (3424) 26-24-71.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...