Полиция разыскивает очевидцев ДТП в Березниках, где сбили 33-летнюю женщину

14 февраля 2024 в 06:37 Размер текста - 17 +

Госавтоинспекции пригодится любая информация о происшествии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники полиции ищут очевидцев ДТП в Березниках (Пермский край), в котором водитель сбил 33-летнюю местную жительницу. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции города. «Инцидент произошел 12 февраля около восьми утра. Во дворе дома №55 по проспекту Ленина неустановленный автомобиль под управлением неизвестного наехал на пешехода (33-летнюю горожанку — прим. URA.RU). Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП», — написано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Водитель скрылся с места происшествия. В поимке злоумышленника полиции помогут записи с видеорегистратора. Всю имеющуюся информацию можно сообщать по телефону: 8 (3424) 26-24-71.

Сотрудники полиции ищут очевидцев ДТП в Березниках (Пермский край), в котором водитель сбил 33-летнюю местную жительницу. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции города. «Инцидент произошел 12 февраля около восьми утра. Во дворе дома №55 по проспекту Ленина неустановленный автомобиль под управлением неизвестного наехал на пешехода (33-летнюю горожанку — прим. URA.RU). Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП», — написано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Водитель скрылся с места происшествия. В поимке злоумышленника полиции помогут записи с видеорегистратора. Всю имеющуюся информацию можно сообщать по телефону: 8 (3424) 26-24-71.