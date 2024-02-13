Полиция разыскивает очевидцев ДТП в Березниках, где сбили 33-летнюю женщину

Сотрудники полиции ищут очевидцев ДТП в Березниках (Пермский край), в котором водитель сбил 33-летнюю местную жительницу. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции города.
«Инцидент произошел 12 февраля около восьми утра. Во дворе дома №55 по проспекту Ленина неустановленный автомобиль под управлением неизвестного наехал на пешехода (33-летнюю горожанку — прим. URA.RU). Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП», — написано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Водитель скрылся с места происшествия. В поимке злоумышленника полиции помогут записи с видеорегистратора. Всю имеющуюся информацию можно сообщать по телефону: 8 (3424) 26-24-71.
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