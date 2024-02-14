Директор свердловского «Водоканала» попросился из суда на защиту диплома

14 февраля 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

По предварительным данным, Матафонова подозревают в получении взятки в 250 тысяч рублей Фото: Сергей Бодров © URA.RU Задержанный по подозрению во взятке исполняющий обязанности гендиректора «Водоканала» Первоуральска (Свердловская область) Сергей Матафонов попросил не заключать его в СИЗО, а отпустить под домашний арест для защиты диплома. Об этом стало известно во время процесса, на котором присутствовал корреспондент URA.RU. «Я учусь дистанционно в институте. В пятницу или субботу у меня защита. Прошу учесть это и отпустить меня под домашний арест», — попросил Матафонов. Родные чиновника объяснили URA.RU, что он учится в экономическом университете на заочном отделении и получает второе высшее образование. Матафонова задержали утром, 12 февраля, во время рабочего совещания в прокуратуре. Мужчина был назначен на должность гендиректора всего неделю назад. По предварительным данным, его подозревают в получении взятки в размере 250 тысяч рублей. Сегодня, 14 февраля, ему избирают меру пресечения. Подробнее о деле Матафонова — в сюжете URA.RU.

Задержанный по подозрению во взятке исполняющий обязанности гендиректора «Водоканала» Первоуральска (Свердловская область) Сергей Матафонов попросил не заключать его в СИЗО, а отпустить под домашний арест для защиты диплома. Об этом стало известно во время процесса, на котором присутствовал корреспондент URA.RU. «Я учусь дистанционно в институте. В пятницу или субботу у меня защита. Прошу учесть это и отпустить меня под домашний арест», — попросил Матафонов. Родные чиновника объяснили URA.RU, что он учится в экономическом университете на заочном отделении и получает второе высшее образование. Матафонова задержали утром, 12 февраля, во время рабочего совещания в прокуратуре. Мужчина был назначен на должность гендиректора всего неделю назад. По предварительным данным, его подозревают в получении взятки в размере 250 тысяч рублей. Сегодня, 14 февраля, ему избирают меру пресечения. Подробнее о деле Матафонова — в сюжете URA.RU.