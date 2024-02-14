Директор свердловского «Водоканала» попросился из суда на защиту диплома

© Служба новостей «URA.RU»
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По предварительным данным, Матафонова подозревают в получении взятки в 250 тысяч рублей
По предварительным данным, Матафонова подозревают в получении взятки в 250 тысяч рублей Фото:

Задержанный по подозрению во взятке исполняющий обязанности гендиректора «Водоканала» Первоуральска (Свердловская область) Сергей Матафонов попросил не заключать его в СИЗО, а отпустить под домашний арест для защиты диплома. Об этом стало известно во время процесса, на котором присутствовал корреспондент URA.RU.

«Я учусь дистанционно в институте. В пятницу или субботу у меня защита. Прошу учесть это и отпустить меня под домашний арест», — попросил Матафонов. Родные чиновника объяснили URA.RU, что он учится в экономическом университете на заочном отделении и получает второе высшее образование.

Матафонова задержали утром, 12 февраля, во время рабочего совещания в прокуратуре. Мужчина был назначен на должность гендиректора всего неделю назад. По предварительным данным, его подозревают в получении взятки в размере 250 тысяч рублей. Сегодня, 14 февраля, ему избирают меру пресечения. Подробнее о деле Матафонова — в сюжете URA.RU.

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Задержанный по подозрению во взятке исполняющий обязанности гендиректора «Водоканала» Первоуральска (Свердловская область) Сергей Матафонов попросил не заключать его в СИЗО, а отпустить под домашний арест для защиты диплома. Об этом стало известно во время процесса, на котором присутствовал корреспондент URA.RU. «Я учусь дистанционно в институте. В пятницу или субботу у меня защита. Прошу учесть это и отпустить меня под домашний арест», — попросил Матафонов. Родные чиновника объяснили URA.RU, что он учится в экономическом университете на заочном отделении и получает второе высшее образование. Матафонова задержали утром, 12 февраля, во время рабочего совещания в прокуратуре. Мужчина был назначен на должность гендиректора всего неделю назад. По предварительным данным, его подозревают в получении взятки в размере 250 тысяч рублей. Сегодня, 14 февраля, ему избирают меру пресечения. Подробнее о деле Матафонова — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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