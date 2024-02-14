В Коркино женщина сожгла «Газель» сожителя, чтобы он ее не продал

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Мужчина хотел продать машину слишком дешево Фото:

Жительница Коркино (Челябинская область) сожгла автомобиль своего сожителя, потому что он хотел продать «Газель» слишком дешево. Об этом 14 февраля сообщили в пресс-службе полицейского главка региона.

В дежурную часть городского отдела МВД поступило сообщение о горящем автомобиле «ГАЗель». Полицейские выехали на место происшествия и выявили лицо, совершившее поджог. Местный житель хотел продать машину, но цена не устроила его сожительницу», — сообщили в пресс-службе главка.

Изрядно выпив, женщина взяла канистру с бензином, облила салон «Газели» и подожгла. Сотрудники следствия возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). По этой статье предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.

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Жительница Коркино (Челябинская область) сожгла автомобиль своего сожителя, потому что он хотел продать «Газель» слишком дешево. Об этом 14 февраля сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. В дежурную часть городского отдела МВД поступило сообщение о горящем автомобиле «ГАЗель». Полицейские выехали на место происшествия и выявили лицо, совершившее поджог. Местный житель хотел продать машину, но цена не устроила его сожительницу», — сообщили в пресс-службе главка. Изрядно выпив, женщина взяла канистру с бензином, облила салон «Газели» и подожгла. Сотрудники следствия возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). По этой статье предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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