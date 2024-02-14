В Коркино женщина сожгла «Газель» сожителя, чтобы он ее не продал

Мужчина хотел продать машину слишком дешево Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Коркино (Челябинская область) сожгла автомобиль своего сожителя, потому что он хотел продать «Газель» слишком дешево. Об этом 14 февраля сообщили в пресс-службе полицейского главка региона.

В дежурную часть городского отдела МВД поступило сообщение о горящем автомобиле «ГАЗель». Полицейские выехали на место происшествия и выявили лицо, совершившее поджог. Местный житель хотел продать машину, но цена не устроила его сожительницу», — сообщили в пресс-службе главка.

Изрядно выпив, женщина взяла канистру с бензином, облила салон «Газели» и подожгла. Сотрудники следствия возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). По этой статье предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.