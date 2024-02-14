Для челябинских сел обучат новых помощников фельдшеров

Помощники фельдшеров являются первыми помощниками врачей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В 2024 году для фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в челябинских селах обучат дополнительные 13 помощников фельдшеров. Об этом сообщила URA.RU первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

«В 2023 году в Челябинской области дополнительно появился 41 помощник фельдшера. Все они прошли обучение по программе „Младшая медицинская сестра по уходу за больными“ и успешно аттестовались. В 2024 году планируем обучить еще 13 человек», — сообщила URA.RU Гехт.

По данным первого замгубернатора, следующая группа приступит к занятиям в апреле. Все прежние выпускники были женского пола. Они трудоустроены в ФАПы и больницы 15 районов региона.

«Они проводят подомовые обходы, наведываются к пациентам с хроническими заболеваниями, приглашают на диспансеризацию и вакцинацию. Помощники фельдшера, по сути, мотивируют население к постоянному наблюдению за своим здоровьем, что особенно важно в сельской местности. Результат работы младших медсестер служит ярким подтверждением того, насколько они действительно нужны региону», — добавила Гехт.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области объявлен целевой набор студентов-медиков для работы в сельских и отдаленных территориях. Со следующего года появится 380 целевых мест для обучения фельдшеров, которые затем поедут в сельские поселения и в отдаленные территории Челябинской области