Пермская прокуратура судится с мэрией из-за передачи имущества в частные руки

Гражданский иск прокуратуры Пермского края рассматривается в арбитражном суде Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Прокуратура Пермского края обратилась в суд из-за передачи муниципального имущества в Горнозаводском округе в частные руки. В арбитражном суде Прикамья рассматриваются сразу три иска. Ответчиками являются администрация округа, а также ООО «Вода».

В одном из определений арбитражного суда сказано, что речь идет необходимости возврата муниципалитету объектов водоснабжения, которые были переданы ООО «Вода». Надзорное ведомство требует признать недействительным договор безвозмездного пользования указанным имуществом от 30 декабря 2022 года. О каких именно объектах водоснабжения идет речь, не уточняется.

Ранее в Краснокамске прокуратура обратилась в суд из-за приватизации единственной муниципальной аптеки. Городским властям не удалось доказать, что аптека была передана в частные руки законно.