Бывший военный из Златоуста оплатил 146 штрафов ГИБДД после ареста иномарки

15 февраля 2024 в 12:25 Размер текста - 17 +

Штрафы за нарушения на дорогах мужчина выплатил после ареста авто Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший военный из Златоуста (Челябинская область) выплатил полмиллиона рублей алиментов, кредит и 146 штрафов ГИБДД. По данным Главного управления Федеральной службы судебных приставов по региону, сделать это мужчина был вынужден после ареста автомобиля. «Полмиллиона рублей алиментов, кредит и 146 штрафов ГИБДД вынужден был оплатить гражданин после ареста и изъятия у него автомобиля Volkswagen Touareg. Исполнительные производства по взысканию указанных категорий задолженностей находились в работе судебных приставов ОСП по городу Златоусту и Кусинскому району», — рассказали в пресс-службе ведомства. Все производства приставы объединили в одно сводное, обратив особое внимание на взыскание алиментов. При том, что просрочек платежей по ним гражданин не допускает, экс-супруга потребовала через суд начислять платежи еще по одному источнику дохода — военной пенсии. Исполнительное производство возбудили в августе 2023 года, и к январю женщина получила более 100 тысяч рублей. В то же время поступали постановления Госавтоинспекции о привлечении нарушителя к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Общая сумма штрафов составила 124 тысячи рублей. Нарушения были зафиксированы в разных регионах: в Крыму, Севастополе, Алтайском крае, Новосибирской и Челябинской областях. На сообщения в личном кабинете «Госуслуг» нарушитель не реагировал, долги закрывать не спешил, по месту регистрации не проживал. Приставам пришлось начать работу с имуществом должника: гаражом и земельным участком в Златоусте. На счету мужчины также имелись несколько квартир в Челябинске и автотранспорт. Собственность арестовали, включая выявленный автомобиль. После этих действий должник стал быстро расплачиваться с долгами. В течение месяца он погасил задолженность в полном объеме. Общий сбор составил 789 тысяч рублей. В результате машину владельцу вернули, запреты с имущества сняли, исполнительные производства окончили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший военный из Златоуста (Челябинская область) выплатил полмиллиона рублей алиментов, кредит и 146 штрафов ГИБДД. По данным Главного управления Федеральной службы судебных приставов по региону, сделать это мужчина был вынужден после ареста автомобиля. «Полмиллиона рублей алиментов, кредит и 146 штрафов ГИБДД вынужден был оплатить гражданин после ареста и изъятия у него автомобиля Volkswagen Touareg. Исполнительные производства по взысканию указанных категорий задолженностей находились в работе судебных приставов ОСП по городу Златоусту и Кусинскому району», — рассказали в пресс-службе ведомства. Все производства приставы объединили в одно сводное, обратив особое внимание на взыскание алиментов. При том, что просрочек платежей по ним гражданин не допускает, экс-супруга потребовала через суд начислять платежи еще по одному источнику дохода — военной пенсии. Исполнительное производство возбудили в августе 2023 года, и к январю женщина получила более 100 тысяч рублей. В то же время поступали постановления Госавтоинспекции о привлечении нарушителя к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Общая сумма штрафов составила 124 тысячи рублей. Нарушения были зафиксированы в разных регионах: в Крыму, Севастополе, Алтайском крае, Новосибирской и Челябинской областях. На сообщения в личном кабинете «Госуслуг» нарушитель не реагировал, долги закрывать не спешил, по месту регистрации не проживал. Приставам пришлось начать работу с имуществом должника: гаражом и земельным участком в Златоусте. На счету мужчины также имелись несколько квартир в Челябинске и автотранспорт. Собственность арестовали, включая выявленный автомобиль. После этих действий должник стал быстро расплачиваться с долгами. В течение месяца он погасил задолженность в полном объеме. Общий сбор составил 789 тысяч рублей. В результате машину владельцу вернули, запреты с имущества сняли, исполнительные производства окончили.