Ветеранов СВО пригласили бесплатно отдохнуть на севере Пермского края

В Пермском крае участников спецоперации и членов их семей пригласили на бесплатный отдых в гостевой дом в Красновишерском округе. Такую возможность предоставил владелец усадьбы Виталий Огорельцев. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он рассказал, что ветераны СВО смогут сходить в баню, поудить рыбу и прогуляться на снегоходе, насладившись красотой местной природы.
«Для участников СВО и их семей! Предлагаем возможность отдохнуть в нашем гостевом доме (Красновишерский район, п.Усть-Язьва, Территория „Сосновый бор“). Каждую неделю (понедельник, четверг) на безвозмездной основе вы сможете: отдохнуть от городской суеты, сходить в баню, принять сибирский банный чан, сходить на рыбалку, посетить гору Полюд, скалу Ветлан, Помяненный камень (на снегоходе, платно)», — написал Огорельцев. Владелец загородного дома уточнил, что предложение действует до 1 мая.
URA.RU рассказывало, что в Перми участники спецоперации могут бесплатно сделать стрижку и прогуляться на теплоходе по Каме. Также ветеранов СВО приглашали бесплатно восстановить здоровье в центре физической реабилитации.
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