14 февраля 2024

Медики из ХМАО рассказали, как узнать свой ВИЧ-статус

Узнать ВИЧ-статус в ХМАО можно путем экспресс-тестирования
© Служба новостей «URA.RU»
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Узнать ВИЧ-статус в ХМАО можно путем экспресс-тестирования Фото:

Жители ХМАО могут узнать свой ВИЧ-статус с помощью экспресс-тестирования или сдать анализ на наличие заболевания. Желающим проверить здоровье необходимо обратиться к участковому терапевту, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Югры.

«Каждый житель Югры на условиях анонимности может пройти экспресс-тестирование или сдать анализ на определение ВИЧ, обратившись в поликлинику по месту жительства», — говорится в сообщении.

По уровню распространения ВИЧ-инфекции ХМАО входит в десятку регионов РФ. На конец 2023 года в округе проживало более 30 тысяч зараженных, из них порядка 1 600 человек живут в Нягани. Самый высокий процент ВИЧ-инфицированного населения наблюдается в Урае, Мегионе, Пыть-Яхе и Березовском районе.

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Жители ХМАО могут узнать свой ВИЧ-статус с помощью экспресс-тестирования или сдать анализ на наличие заболевания. Желающим проверить здоровье необходимо обратиться к участковому терапевту, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Югры. «Каждый житель Югры на условиях анонимности может пройти экспресс-тестирование или сдать анализ на определение ВИЧ, обратившись в поликлинику по месту жительства», — говорится в сообщении. По уровню распространения ВИЧ-инфекции ХМАО входит в десятку регионов РФ. На конец 2023 года в округе проживало более 30 тысяч зараженных, из них порядка 1 600 человек живут в Нягани. Самый высокий процент ВИЧ-инфицированного населения наблюдается в Урае, Мегионе, Пыть-Яхе и Березовском районе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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