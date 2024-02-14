Медики из ХМАО рассказали, как узнать свой ВИЧ-статус

Узнать ВИЧ-статус в ХМАО можно путем экспресс-тестирования

Узнать ВИЧ-статус в ХМАО можно путем экспресс-тестирования Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жители ХМАО могут узнать свой ВИЧ-статус с помощью экспресс-тестирования или сдать анализ на наличие заболевания. Желающим проверить здоровье необходимо обратиться к участковому терапевту, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Югры.



«Каждый житель Югры на условиях анонимности может пройти экспресс-тестирование или сдать анализ на определение ВИЧ, обратившись в поликлинику по месту жительства», — говорится в сообщении.



По уровню распространения ВИЧ-инфекции ХМАО входит в десятку регионов РФ. На конец 2023 года в округе проживало более 30 тысяч зараженных, из них порядка 1 600 человек живут в Нягани. Самый высокий процент ВИЧ-инфицированного населения наблюдается в Урае, Мегионе, Пыть-Яхе и Березовском районе.