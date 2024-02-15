В Кольцово началась массовая задержка рейсов. Скрин

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, уральские авиалинии, кольцово, самолет, шаттл, airbus321, эйрбас321
В чем причина задержек рейсов — неизвестно Фото:

В аэропорту Екатеринбурга началась массовая задержка рейсов. Такие данные можно увидеть на онлайн-табло Кольцово.

Судя по расписанию, сейчас задерживаются вылеты в Ханты-Мансийск авиакомпании Utair, в Душанбе (Таджикистан) и Хабаровск «Уральских авиалиний». URA.RU направило запросы в авиакомпании. На момент публикации новости ответы не пришли.

Сегодня в Свердловскую область прилетел президент России Владимир Путин. Из Кольцово он сразу отправился на «Уралвагонзавод» в Нижний Тагил, где делают танки, а после этого посетит завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. В поездке российского лидера сопровождают мэр Москвы Сергей Собянин, глава РЖД Олег Белозеров, глава Сбербанка Герман Греф и министр транспорта РФ Виталий Савельев. Подробнее о визите президента — в онлайн-трансляции URA.RU.

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В аэропорту Екатеринбурга началась массовая задержка рейсов. Такие данные можно увидеть на онлайн-табло Кольцово. Судя по расписанию, сейчас задерживаются вылеты в Ханты-Мансийск авиакомпании Utair, в Душанбе (Таджикистан) и Хабаровск «Уральских авиалиний». URA.RU направило запросы в авиакомпании. На момент публикации новости ответы не пришли. Сегодня в Свердловскую область прилетел президент России Владимир Путин. Из Кольцово он сразу отправился на «Уралвагонзавод» в Нижний Тагил, где делают танки, а после этого посетит завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. В поездке российского лидера сопровождают мэр Москвы Сергей Собянин, глава РЖД Олег Белозеров, глава Сбербанка Герман Греф и министр транспорта РФ Виталий Савельев. Подробнее о визите президента — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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