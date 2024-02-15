В аэропорту Екатеринбурга началась массовая задержка рейсов. Такие данные можно увидеть на онлайн-табло Кольцово.
Судя по расписанию, сейчас задерживаются вылеты в Ханты-Мансийск авиакомпании Utair, в Душанбе (Таджикистан) и Хабаровск «Уральских авиалиний». URA.RU направило запросы в авиакомпании. На момент публикации новости ответы не пришли.
Сегодня в Свердловскую область прилетел президент России Владимир Путин. Из Кольцово он сразу отправился на «Уралвагонзавод» в Нижний Тагил, где делают танки, а после этого посетит завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. В поездке российского лидера сопровождают мэр Москвы Сергей Собянин, глава РЖД Олег Белозеров, глава Сбербанка Герман Греф и министр транспорта РФ Виталий Савельев. Подробнее о визите президента — в онлайн-трансляции URA.RU.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.