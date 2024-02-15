15 февраля 2024

Хоккейный клуб «Трактор» освободил челябинских школьников от уроков. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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«Трактор» после игры с «Адмиралом» может выйти в плей-офф Кубка Гагарина Фото:

Хоккейный клуб «Трактор» выписал для школьников, любящих хоккей, справку, освобождающую их от уроков на время матча с «Адмиралом» во Владивостоке. Документ размещен 16 февраля в официальном telegram-канале клуба.

«Знаем, что матчи на Дальнем Востоке идут днем, поэтому попросили вам освобождение от школы. Заполняй и отдавай своей классной», — говорится в подписи под документом.

В справке на основании клинической любви к хоккею и клубу рекомендуется освободить школьника от занятий на время матча «Адмирала» против «Трактора». Остается лишь распечатать документ и вписать в него свои имя, фамилию и номер школы и класса. На документе стоит подпись и печать врача Заварухина (Алексей Заварухин — главный тренер «Трактора»).

Игра между «Трактором» и «Адмиралом» состоится 16 февраля в 14:30 по уральскому времени. В случае положительного для себя результата «Трактор» после окончания матча может оформить путевку в плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.

В справке рекомендовано освободить школьника от занятий
В справке рекомендовано освободить школьника от занятий
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Хоккейный клуб «Трактор» выписал для школьников, любящих хоккей, справку, освобождающую их от уроков на время матча с «Адмиралом» во Владивостоке. Документ размещен 16 февраля в официальном telegram-канале клуба. «Знаем, что матчи на Дальнем Востоке идут днем, поэтому попросили вам освобождение от школы. Заполняй и отдавай своей классной», — говорится в подписи под документом. В справке на основании клинической любви к хоккею и клубу рекомендуется освободить школьника от занятий на время матча «Адмирала» против «Трактора». Остается лишь распечатать документ и вписать в него свои имя, фамилию и номер школы и класса. На документе стоит подпись и печать врача Заварухина (Алексей Заварухин — главный тренер «Трактора»). Игра между «Трактором» и «Адмиралом» состоится 16 февраля в 14:30 по уральскому времени. В случае положительного для себя результата «Трактор» после окончания матча может оформить путевку в плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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