Хоккейный клуб «Трактор» освободил челябинских школьников от уроков. Скрин

16 февраля 2024 в 10:02 Размер текста - 17 +

«Трактор» после игры с «Адмиралом» может выйти в плей-офф Кубка Гагарина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Хоккейный клуб «Трактор» выписал для школьников, любящих хоккей, справку, освобождающую их от уроков на время матча с «Адмиралом» во Владивостоке. Документ размещен 16 февраля в официальном telegram-канале клуба. «Знаем, что матчи на Дальнем Востоке идут днем, поэтому попросили вам освобождение от школы. Заполняй и отдавай своей классной», — говорится в подписи под документом. В справке на основании клинической любви к хоккею и клубу рекомендуется освободить школьника от занятий на время матча «Адмирала» против «Трактора». Остается лишь распечатать документ и вписать в него свои имя, фамилию и номер школы и класса. На документе стоит подпись и печать врача Заварухина (Алексей Заварухин — главный тренер «Трактора»). Игра между «Трактором» и «Адмиралом» состоится 16 февраля в 14:30 по уральскому времени. В случае положительного для себя результата «Трактор» после окончания матча может оформить путевку в плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. В справке рекомендовано освободить школьника от занятий Фото: Telegram-канал ХК «Трактор»

Хоккейный клуб «Трактор» выписал для школьников, любящих хоккей, справку, освобождающую их от уроков на время матча с «Адмиралом» во Владивостоке. Документ размещен 16 февраля в официальном telegram-канале клуба. «Знаем, что матчи на Дальнем Востоке идут днем, поэтому попросили вам освобождение от школы. Заполняй и отдавай своей классной», — говорится в подписи под документом. В справке на основании клинической любви к хоккею и клубу рекомендуется освободить школьника от занятий на время матча «Адмирала» против «Трактора». Остается лишь распечатать документ и вписать в него свои имя, фамилию и номер школы и класса. На документе стоит подпись и печать врача Заварухина (Алексей Заварухин — главный тренер «Трактора»). Игра между «Трактором» и «Адмиралом» состоится 16 февраля в 14:30 по уральскому времени. В случае положительного для себя результата «Трактор» после окончания матча может оформить путевку в плей-офф Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.