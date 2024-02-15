В ХМАО прокурор не смог добиться отмены оправдательного приговора для экс-главы судмедэкспертизы

В ХМАО прокурор не смог добиться отмены оправдательного приговора по делу экс-начальника судебно-медицинской экспертизы Нягани Юрия Гуляева. Об этом сообщают «Суды Югры» на своей странице в соцсети «Вконтакте».
«Рассмотрено уголовное дело в порядке апелляционной инстанции по представлению прокурора, в котором он просит отменить оправдательный приговор суда первой инстанции бывшему начальнику судебно-медицинской экспертизы в г. Нягани. Следствие не смогло доказать вину подсудимого», — сообщают «Суды Югры».
Гуляеву вменялось несколько статей УК РФ: взятка, использование служебных полномочий и мошенничество в крупном размере. Обвинение настаивало, что экс-глава судмедэкспертизы потратил более миллиона рублей, которые должны были пойти на техническое обслуживание и уборку помещений. Также его обвиняли в том, что он брал деньги за предпохоронные услуги, которые, по мнению следствия, должны оказываться бесплатно.
Апелляция рассматривалась в суде ХМАО. Судья постановил оставить в силе приговор Няганского городского суда.
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