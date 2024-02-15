Свердловчанам презентовали «Москвич», который разыграют на предвыборной викторине. Фото

На предвыборной викторине для свердловчан разыграют «Москвич 3»

16 февраля 2024 в 12:53 Размер текста - 17 +

90 свердловчан смогут получить новые «Москвичи 3» Фото: Илья Московец © URA.RU Машиной, которую разыграют на викторине «Опорный край» в дни выборов президента в Свердловской области, будет «Москвич 3». Средняя стоимость такого автомобиля в салоне — два миллиона рублей, на рынке они с января 2023 года. Презентация машины прошла в одном из дилерских центров Екатеринбурга, передает корреспондент URA.RU. «Современный городской автомобиль оснащен полуторалитровым двигателем, он идет в паре с автоматической трансмиссией, 135 лошадиных сил. Просторный салон, место для задних пассажиров — с подлокотниками, USB-смартфонов, все современные системы безопасности, мультируль, электролюк», — представил «Москвич» представитель бренда. Вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) выступает оператором викторины наряду с Уральской торгово-промышленной палатой (УТПП) и областной федерацией профсоюзов. Александр Породнов объяснил, почему в качестве призов выбрали именно «Москвичи 3». Такого количества автомобилей одного цвета, одной комплектации, которые есть в наличии, найти было проблематично, поэтому и был выбран отечественный бренд», — пояснил он. Викторина «Опорный край» пройдет 15—18 марта. Официально ее проводят по случаю 90-летия Свердловской области, неофициально — делают для повышения явки на президентских выборах. В списке призов 42 квартиры, 20 мотоциклов, 100 машин и 2000 смартфонов. Александр Породнов отечественное авто оценил Фото: Илья Московец © URA.RU Всего на викторине разыграют 90 машин Фото: Илья Московец © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Машиной, которую разыграют на викторине «Опорный край» в дни выборов президента в Свердловской области, будет «Москвич 3». Средняя стоимость такого автомобиля в салоне — два миллиона рублей, на рынке они с января 2023 года. Презентация машины прошла в одном из дилерских центров Екатеринбурга, передает корреспондент URA.RU. «Современный городской автомобиль оснащен полуторалитровым двигателем, он идет в паре с автоматической трансмиссией, 135 лошадиных сил. Просторный салон, место для задних пассажиров — с подлокотниками, USB-смартфонов, все современные системы безопасности, мультируль, электролюк», — представил «Москвич» представитель бренда. Вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) выступает оператором викторины наряду с Уральской торгово-промышленной палатой (УТПП) и областной федерацией профсоюзов. Александр Породнов объяснил, почему в качестве призов выбрали именно «Москвичи 3». Такого количества автомобилей одного цвета, одной комплектации, которые есть в наличии, найти было проблематично, поэтому и был выбран отечественный бренд», — пояснил он. Викторина «Опорный край» пройдет 15—18 марта. Официально ее проводят по случаю 90-летия Свердловской области, неофициально — делают для повышения явки на президентских выборах. В списке призов 42 квартиры, 20 мотоциклов, 100 машин и 2000 смартфонов.