17 февраля 2024
16 февраля 2024

Челябинский боец с позывным «Сова» показал свой новый дрон. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка операторов FPV-дронов. Екатеринбург, квадрокоптер, квадрик, дрон
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Боец инженерно-саперных войск с позывным «Сова» из Челябинской области прислал фотографию с зоны СВО. На ней он показал свой новый квадрокоптер. Эту технику военные недавно получили от Народного фронта в рамках проекта «Все для Победы!».

«„Птичка“ счастья не должна отличаться особой красотой. Она должна качественно отпугивать неприятелей», — заявил боец telegram-каналу «Народный фронт Челябинская область».

В региональном отделении Народного фронта отметили, что боевой дух парней на передовой находится на высоте. Ранее челябинские бойцы СВО записали видеообращение с благодарностью губернатору региона Алексею Текслеру и Народному фронту за генераторы, квадрокоптеры и теплоприцелы, которые прибыли на передовую.

Челябинский Народный фронт отправил на передовую 18 скоростных дронов
Челябинский Народный фронт отправил на передовую 18 скоростных дронов
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Боец инженерно-саперных войск с позывным «Сова» из Челябинской области прислал фотографию с зоны СВО. На ней он показал свой новый квадрокоптер. Эту технику военные недавно получили от Народного фронта в рамках проекта «Все для Победы!». «„Птичка“ счастья не должна отличаться особой красотой. Она должна качественно отпугивать неприятелей», — заявил боец telegram-каналу «Народный фронт Челябинская область». В региональном отделении Народного фронта отметили, что боевой дух парней на передовой находится на высоте. Ранее челябинские бойцы СВО записали видеообращение с благодарностью губернатору региона Алексею Текслеру и Народному фронту за генераторы, квадрокоптеры и теплоприцелы, которые прибыли на передовую.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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