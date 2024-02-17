Боец инженерно-саперных войск с позывным «Сова» из Челябинской области прислал фотографию с зоны СВО. На ней он показал свой новый квадрокоптер. Эту технику военные недавно получили от Народного фронта в рамках проекта «Все для Победы!».
«„Птичка“ счастья не должна отличаться особой красотой. Она должна качественно отпугивать неприятелей», — заявил боец telegram-каналу «Народный фронт Челябинская область».
В региональном отделении Народного фронта отметили, что боевой дух парней на передовой находится на высоте. Ранее челябинские бойцы СВО записали видеообращение с благодарностью губернатору региона Алексею Текслеру и Народному фронту за генераторы, квадрокоптеры и теплоприцелы, которые прибыли на передовую.
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