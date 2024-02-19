Челябинского следователя Шпигуна не выпустили из СИЗО

Вадима Шпугуна оставили в СИЗО до 5 мая Фото: Павел Сидоров © URA.RU

Сотрудника отдела СКР по Советскому району Челябинска Вадима Шпигуна, обвиняемого сразу по трем статьям УК РФ, оставили в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, он пробудет под стражей до 5 мая.

«Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемого Вадима Шпигуна. Постановление Тракторозаводского райсуда Челябинска от 31 января 2024 года, которым в отношении обвиняемого продлен срок содержания под стражей до 5 мая 2024 года, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что адвокат Шпигуна вновь просил избрать в отношении своего клиента меру пресечения в виде домашнего ареста. Эта попытка, как все предыдущие, не увенчалась успехом.

Шпигун был задержан в начале ноября прошлого года. Его обвинили в превышении должностных полномочий и фальсификации улик. По версии следствия, он помогал коммерсантам уклоняться от уплаты налогов. При обыске в его доме нашли оружие, которое было незаконно изъято из хранилища вещдоков. Это стало основанием для возбуждения еще одной статьи (стать 226 УК РФ «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Помимо этого, в настоящее время следователи ищут факты коррупции в деле Шпигуна. Ключевым свидетелем по делу может стать обвиняемая в даче взяток экс-глава фирмы «ТД Инрост» Екатерина Минина. По версии следствия, имея проблемы с законом за уклонение от уплаты налогов, она обратилась за помощью к Шпигуну. За некую сумму он помог ей избежать наказания. Но пока Минина не говорит, кому передавала взятки.