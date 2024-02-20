Уехавший на СВО пиарщик разоблачил жалобщицу на БДСМ-вечеринки в Екатеринбурге

20 февраля 2024 в 19:49 Размер текста - 17 +

Платон Маматов жестко высказался в адрес блогера Екатерины Ипатовой Фото: Анна Майорова © URA.RU Екатеринбургский поллиттехнолог, пиарщик Платон Маматов, отправившийся в конце 2022 года в зону специальной военной операции РФ на Украине, назвал блогера Екатерину Ипатову (куратор «Волонтерской роты» по УрФО, — прим. URA.RU) «идеологическим диверсантом» после ее жалобы в Генпрокуратуру на организаторов БДСМ-вечеринок. Также Маматов к своим постам в telegram-канале прикрепил фотографию, по его мнению, компрометирующую Ипатову. «Главнокомандующий Владимир Владимирович Путин называл себя „настоящим либералом, который придерживается либеральных взглядов“. Аналогичным образом о нем высказывался, например, его пресс-секретарь. При этом в массовом российском сознании термины „правозащитник“, „либерал“ и „феминистка“ фактически являются ругательными. Как так интересно вышло? Да очень просто. Данные слова приватизированы крайне сомнительными персонажами нехороших родов занятий. Всяким, извините за самоповтор, говном беспринципным», — написал Маматов в своем telegram-канале. По словам пиарщика, Ипатова «ни единого дня не занималась созидательным трудом». «Не участвовала ни в одном общественно полезном деле, не платила государству сколько-то заметных налогов, не растила детей (своих ли, чужих ли, не суть важно), не воевала, и еще много всяких „не“. Вы позволяете ей именоваться патриоткой и играть роль самоназначенной полиции нравственности. Тем самым превращая патриотизм в охоту на ведьм и кликушество, а борьбу за общественную нравственность — в постыдное шапито. Извините, но это полноценная идеологическая диверсия. В отличие от закрытой вечеринки, о самом факте существования которой до Катиной борьбы знал узкий круг заинтересованных взрослых. Катя и подобные ей персонажи, как бы это смешно ни звучало, есть идеологические диверсанты в кое-как натянутых масках патриотов», — отметил он. Новость по теме В Доме офицеров Екатеринбурга уволили виновного в БДСМ-активностях «Вы же, дорогие одобрялы, являетесь их пособниками. Во вражеских методичках таких иногда называют „полезными идиотами“. Это постыдно. Не надо так. Оставлю в скобочках тот факт, что звание патриота все эти блогерки Кати не на улице нашли. По праву оно принадлежит воюющим, погибшим, раненым, волонтерам, жертвователям личных денег, родителям и учителям детей, честно выполняющим свои обязанности труженикам мирных профессий, исправным налогоплательщикам и прочим настоящим гражданам России. Слишком занятых делом, чтобы ради хайпа „бороться“ со всякой фигней. Звание патриота, по правде говоря, принадлежит вам», — добавил Маматов. Накануне телеканал РЕН ТВ выпустил сюжет о прошедшей недавно в Екатеринбурге вечеринке с элементами БДСМ. Авторы сюжета назвали вечеринку «похабным мероприятием» и осудили ее организаторов и гостей. Основной удар пришелся на декана журфака УрФУ Ивана Некрасова. За него вступился не только Маматов, но и звездный адвокат Александр Добровинский. В том же сюжете РЕН ТВ сообщалось о БДСМ-активностях в Доме офицеров ЦВО (причем смонтировано так, что могло сложиться впечатление, что Некрасов был именно там, хотя это неправда). Но руководство учреждения во всем разобралось еще до того, как вышло видео, после которого Ипатова и написала правоохранителям. Скриншот Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбургский поллиттехнолог, пиарщик Платон Маматов, отправившийся в конце 2022 года в зону специальной военной операции РФ на Украине, назвал блогера Екатерину Ипатову (куратор «Волонтерской роты» по УрФО, — прим. URA.RU) «идеологическим диверсантом» после ее жалобы в Генпрокуратуру на организаторов БДСМ-вечеринок. Также Маматов к своим постам в telegram-канале прикрепил фотографию, по его мнению, компрометирующую Ипатову. «Главнокомандующий Владимир Владимирович Путин называл себя „настоящим либералом, который придерживается либеральных взглядов“. Аналогичным образом о нем высказывался, например, его пресс-секретарь. При этом в массовом российском сознании термины „правозащитник“, „либерал“ и „феминистка“ фактически являются ругательными. Как так интересно вышло? Да очень просто. Данные слова приватизированы крайне сомнительными персонажами нехороших родов занятий. Всяким, извините за самоповтор, говном беспринципным», — написал Маматов в своем telegram-канале. По словам пиарщика, Ипатова «ни единого дня не занималась созидательным трудом». «Не участвовала ни в одном общественно полезном деле, не платила государству сколько-то заметных налогов, не растила детей (своих ли, чужих ли, не суть важно), не воевала, и еще много всяких „не“. Вы позволяете ей именоваться патриоткой и играть роль самоназначенной полиции нравственности. Тем самым превращая патриотизм в охоту на ведьм и кликушество, а борьбу за общественную нравственность — в постыдное шапито. Извините, но это полноценная идеологическая диверсия. В отличие от закрытой вечеринки, о самом факте существования которой до Катиной борьбы знал узкий круг заинтересованных взрослых. Катя и подобные ей персонажи, как бы это смешно ни звучало, есть идеологические диверсанты в кое-как натянутых масках патриотов», — отметил он. «Вы же, дорогие одобрялы, являетесь их пособниками. Во вражеских методичках таких иногда называют „полезными идиотами“. Это постыдно. Не надо так. Оставлю в скобочках тот факт, что звание патриота все эти блогерки Кати не на улице нашли. По праву оно принадлежит воюющим, погибшим, раненым, волонтерам, жертвователям личных денег, родителям и учителям детей, честно выполняющим свои обязанности труженикам мирных профессий, исправным налогоплательщикам и прочим настоящим гражданам России. Слишком занятых делом, чтобы ради хайпа „бороться“ со всякой фигней. Звание патриота, по правде говоря, принадлежит вам», — добавил Маматов. Накануне телеканал РЕН ТВ выпустил сюжет о прошедшей недавно в Екатеринбурге вечеринке с элементами БДСМ. Авторы сюжета назвали вечеринку «похабным мероприятием» и осудили ее организаторов и гостей. Основной удар пришелся на декана журфака УрФУ Ивана Некрасова. За него вступился не только Маматов, но и звездный адвокат Александр Добровинский. В том же сюжете РЕН ТВ сообщалось о БДСМ-активностях в Доме офицеров ЦВО (причем смонтировано так, что могло сложиться впечатление, что Некрасов был именно там, хотя это неправда). Но руководство учреждения во всем разобралось еще до того, как вышло видео, после которого Ипатова и написала правоохранителям.