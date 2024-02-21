Классный руководитель челябинского миллиардера вспомнила его школьные годы. Видео

21 февраля 2024 в 13:52 Размер текста - 17 +

Классный руководитель Игоря Рыбакова с теплом вспомнила о нем Фото: Илья Московец © URA.RU Классный руководитель миллиардера из Магнитогорска (Челябинская область) Игоря Рыбакова, Нина Ионова, рассказала о его школьных годах. По ее словам, он отлично знал математику и всегда добивался поставленных целей. «Сразу было видно, что он такой: если задумает что-то, то обязательно надо сделать, обязательно надо возвыситься над всеми. Ну умный. Математику он знал хорошо. Я ему дополнительные задачи давала. Он их решал. Хороший был ученик. Очень горжусь им», — сказала Ионова в видео, опубликованном в telegram-канале Рыбакова. Со своим классным руководителем Рыбаков встретился в рамках церемонии награждения победителей премии «Учитель — сердце школы». Вручение наград учителям проходило 20 февраля. Школе, в которой когда-то учился Рыбаков исполнилось 65 лет. Всего из учебного заведения наград удостоились трое учителей. Миллиардер же пожертвовал в фонд родной школы один миллион долларов.

Классный руководитель миллиардера из Магнитогорска (Челябинская область) Игоря Рыбакова, Нина Ионова, рассказала о его школьных годах. По ее словам, он отлично знал математику и всегда добивался поставленных целей. «Сразу было видно, что он такой: если задумает что-то, то обязательно надо сделать, обязательно надо возвыситься над всеми. Ну умный. Математику он знал хорошо. Я ему дополнительные задачи давала. Он их решал. Хороший был ученик. Очень горжусь им», — сказала Ионова в видео, опубликованном в telegram-канале Рыбакова. Со своим классным руководителем Рыбаков встретился в рамках церемонии награждения победителей премии «Учитель — сердце школы». Вручение наград учителям проходило 20 февраля. Школе, в которой когда-то учился Рыбаков исполнилось 65 лет. Всего из учебного заведения наград удостоились трое учителей. Миллиардер же пожертвовал в фонд родной школы один миллион долларов.