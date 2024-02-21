Классный руководитель челябинского миллиардера вспомнила его школьные годы. Видео

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Миллиардер Игорь Рыбаков на вручении своей премии «Учитель – сердце школы». Магнитогорск, рыбаков игорь, миллиардер
Классный руководитель Игоря Рыбакова с теплом вспомнила о нем Фото:

Классный руководитель миллиардера из Магнитогорска (Челябинская область) Игоря Рыбакова, Нина Ионова, рассказала о его школьных годах. По ее словам, он отлично знал математику и всегда добивался поставленных целей.

«Сразу было видно, что он такой: если задумает что-то, то обязательно надо сделать, обязательно надо возвыситься над всеми. Ну умный. Математику он знал хорошо. Я ему дополнительные задачи давала. Он их решал. Хороший был ученик. Очень горжусь им», — сказала Ионова в видео, опубликованном в telegram-канале Рыбакова.

Со своим классным руководителем Рыбаков встретился в рамках церемонии награждения победителей премии «Учитель — сердце школы». Вручение наград учителям проходило 20 февраля. Школе, в которой когда-то учился Рыбаков исполнилось 65 лет. Всего из учебного заведения наград удостоились трое учителей. Миллиардер же пожертвовал в фонд родной школы один миллион долларов.

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Классный руководитель миллиардера из Магнитогорска (Челябинская область) Игоря Рыбакова, Нина Ионова, рассказала о его школьных годах. По ее словам, он отлично знал математику и всегда добивался поставленных целей. «Сразу было видно, что он такой: если задумает что-то, то обязательно надо сделать, обязательно надо возвыситься над всеми. Ну умный. Математику он знал хорошо. Я ему дополнительные задачи давала. Он их решал. Хороший был ученик. Очень горжусь им», — сказала Ионова в видео, опубликованном в telegram-канале Рыбакова. Со своим классным руководителем Рыбаков встретился в рамках церемонии награждения победителей премии «Учитель — сердце школы». Вручение наград учителям проходило 20 февраля. Школе, в которой когда-то учился Рыбаков исполнилось 65 лет. Всего из учебного заведения наград удостоились трое учителей. Миллиардер же пожертвовал в фонд родной школы один миллион долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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