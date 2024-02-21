Гендиректор «Трактора» Савин опроверг конфликт в команде

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин опроверг информацию о конфликте между игроками и главным тренером Алексеем Заварухиным с одной стороны и генменеджером Алексеем Волковым с другой. Сообщение об этом появилось 21 февраля на спортивном портале «РБ спорт».
«Между Волковым и Заварухиным нормальные рабочие отношения. У них может быть разное видение по тем или иным моментам, но это всегда конструктивное, аргументированное обсуждение. Я могу это точно сказать, потому что в последнее время еще больше общаюсь с ними», — заявил Савин.
При этом Савин подтвердил, что его собственное участие в обсуждении вопросов, связанных с командой, стало более активным, чем в штатном режиме. Однако он связал это с участившимися поражениями клуба и предстоящим плей-офф. Также гендиректор подтвердил информацию о состоявшемся 20 февраля собрании игроков, тренеров и менеджмента клуба. Он сообщил, что на собрании с игроками говорили о том, чтобы улучшить игру и приблизиться к их максимальной готовности.
Ранее о конфликте сообщил хоккейный эксперт Евгений Артюхин. По его словам, именно внутренний конфликт заметно снизил результативность «Трактора» в конце текущего сезона. По мнению Артюхина, причинами конфликта могло стать то, что менеджмент команды вмешивается в работу главного тренера и дает указания по вопросам, которые относятся исключительно к его компетенции, в частности, каких игроков выпускать на лед.
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