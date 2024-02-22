Стало известно, как чувствует себя студентка, которую свердловский полицейский поставил на колени

Мороков: студентка, которую ставили на колени, чувствует себя нормально

22 февраля 2024 в 22:45 Размер текста - 17 +

Девушка продолжает посещать занятия (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Студентка техникума торговли и сервиса в Каменске-Уральском (Свердловская область), которую полицейский, подрабатывающий педагогом, поставил на колени во время занятия, чувствует себя нормально. Об этом рассказал омбудсмен по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков. «Студентка себя чувствует нормально, посещает занятия, дело поставлено на контроль», — рассказал он РБК. По словам омбудсмена, в соответствии с требованиями закона была создана комиссия для расследования инцидента. «Идет очень глубокая и серьезная проверка, и я уверен, что она даст свои результаты», — добавил Мороков. Ранее сообщалось, что сотрудника полиции Каменска-Уральского Ивана Корсака обвинили в угрозах применения насилия в отношении двух несовершеннолетних девушек. Мужчина, подрабатывающий педагогом в местном техникуме, наказал одну учащуюся, поставив ее на колени, и отшлепал другую ремнем. Мама девушки рассказала, что наказали ее дочь за улыбку на занятии. Также он заставлял студентов отжиматься. В прошлом уже были случаи подобного поведения.

Студентка техникума торговли и сервиса в Каменске-Уральском (Свердловская область), которую полицейский, подрабатывающий педагогом, поставил на колени во время занятия, чувствует себя нормально. Об этом рассказал омбудсмен по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков. «Студентка себя чувствует нормально, посещает занятия, дело поставлено на контроль», — рассказал он РБК. По словам омбудсмена, в соответствии с требованиями закона была создана комиссия для расследования инцидента. «Идет очень глубокая и серьезная проверка, и я уверен, что она даст свои результаты», — добавил Мороков. Ранее сообщалось, что сотрудника полиции Каменска-Уральского Ивана Корсака обвинили в угрозах применения насилия в отношении двух несовершеннолетних девушек. Мужчина, подрабатывающий педагогом в местном техникуме, наказал одну учащуюся, поставив ее на колени, и отшлепал другую ремнем. Мама девушки рассказала, что наказали ее дочь за улыбку на занятии. Также он заставлял студентов отжиматься. В прошлом уже были случаи подобного поведения.