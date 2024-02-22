22 февраля 2024

Супруга челябинского губернатора Ирина Текслер посетила военный санаторий. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ирина Текслер на Русском экономическом форуме. Челябинск, текслер ирина
Ирина Текслер пожелала участникам СВО поскорее вернуться домой Фото:

Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина в День защитника Отечества посетила военный санаторий в Чебаркуле, где проходят реабилитацию участники СВО. Об этом она рассказала в своем telegram-канале.

«В День защитника Отечества приехала поздравить наших мужчин в военный санаторий Чебаркуля. Еще вчера они были на передовой, своей жизнью защищали интересы нашей страны», — написала Ирина Текслер.

В военном санатории проходят реабилитацию ребята со всей страны, а не только из Челябинской области. Супруга челябинского губернатора привезла им одежду и необходимые вещи. «Ведь поступают они сюда в одной военной форме», — добавила Текслер и пожелала всем участникам СВО поскорее вернуться домой.

Губернатор Алексей Текслер в День защитника Отечества передал 90-й гвардейской танковой дивизии, которая также базируется в Чебаркуле, очередную партию помощи. В посылке были квадрокоптеры с тепловизорами, генераторы, прицелы и радиостанции. С утра глава региона возложил цветы к Вечному огню в память о воинах, отдавших свои жизни за независимость страны.

Реабилитацию в чебаркульском санатории проходят мужчины со всей страны
Реабилитацию в чебаркульском санатории проходят мужчины со всей страны
Ирина Текслер привезла мужчина в подарок необходимые вещи
Ирина Текслер привезла мужчина в подарок необходимые вещи

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Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина в День защитника Отечества посетила военный санаторий в Чебаркуле, где проходят реабилитацию участники СВО. Об этом она рассказала в своем telegram-канале. «В День защитника Отечества приехала поздравить наших мужчин в военный санаторий Чебаркуля. Еще вчера они были на передовой, своей жизнью защищали интересы нашей страны», — написала Ирина Текслер. В военном санатории проходят реабилитацию ребята со всей страны, а не только из Челябинской области. Супруга челябинского губернатора привезла им одежду и необходимые вещи. «Ведь поступают они сюда в одной военной форме», — добавила Текслер и пожелала всем участникам СВО поскорее вернуться домой. Губернатор Алексей Текслер в День защитника Отечества передал 90-й гвардейской танковой дивизии, которая также базируется в Чебаркуле, очередную партию помощи. В посылке были квадрокоптеры с тепловизорами, генераторы, прицелы и радиостанции. С утра глава региона возложил цветы к Вечному огню в память о воинах, отдавших свои жизни за независимость страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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