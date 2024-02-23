Британский эксперт Меркурис: ВСУ потерпели коллапс под Крынками

24 февраля 2024 в 01:50 Размер текста - 17 +

Меркурис считает, что крупные силы ВСУ оказались в окружении Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) были полностью разбиты в Крынках. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис. «Плацдарм ВСУ в Крынках, где пытались закрепиться украинские военные, потерпел тотальный коллапс», — такую оценку дал сложившейся ситуации эксперт на своем youtube-канале. По его словам, российские военные полностью контролируют эту территорию. По мнению Меркуриса, дела у ВСУ на других направления обстоят также крайне плохо, в том числе и в Донбассе. У него есть информация, что крупные силы украинской армии попали в окружение и котлы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ, что российская армия зачистила село Крынки. Владимир Путин призвал оставшихся в селе украинских военных сдаться в плен.

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) были полностью разбиты в Крынках. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис. «Плацдарм ВСУ в Крынках, где пытались закрепиться украинские военные, потерпел тотальный коллапс», — такую оценку дал сложившейся ситуации эксперт на своем youtube-канале. По его словам, российские военные полностью контролируют эту территорию. По мнению Меркуриса, дела у ВСУ на других направления обстоят также крайне плохо, в том числе и в Донбассе. У него есть информация, что крупные силы украинской армии попали в окружение и котлы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ, что российская армия зачистила село Крынки. Владимир Путин призвал оставшихся в селе украинских военных сдаться в плен.