23 февраля 2024

Британский эксперт Меркурис: ВСУ потерпели коллапс под Крынками

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Вооруженные силы Украины. stock, танк, всу,  stock
Меркурис считает, что крупные силы ВСУ оказались в окружении Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) были полностью разбиты в Крынках. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис.

«Плацдарм ВСУ в Крынках, где пытались закрепиться украинские военные, потерпел тотальный коллапс», — такую оценку дал сложившейся ситуации эксперт на своем youtube-канале. По его словам, российские военные полностью контролируют эту территорию.

По мнению Меркуриса, дела у ВСУ на других направления обстоят также крайне плохо, в том числе и в Донбассе. У него есть информация, что крупные силы украинской армии попали в окружение и котлы.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ, что российская армия зачистила село Крынки. Владимир Путин призвал оставшихся в селе украинских военных сдаться в плен.

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Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) были полностью разбиты в Крынках. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис. «Плацдарм ВСУ в Крынках, где пытались закрепиться украинские военные, потерпел тотальный коллапс», — такую оценку дал сложившейся ситуации эксперт на своем youtube-канале. По его словам, российские военные полностью контролируют эту территорию. По мнению Меркуриса, дела у ВСУ на других направления обстоят также крайне плохо, в том числе и в Донбассе. У него есть информация, что крупные силы украинской армии попали в окружение и котлы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ, что российская армия зачистила село Крынки. Владимир Путин призвал оставшихся в селе украинских военных сдаться в плен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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