Британский эксперт Меркурис: ВСУ потерпели коллапс под Крынками

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) были полностью разбиты в Крынках. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис.
«Плацдарм ВСУ в Крынках, где пытались закрепиться украинские военные, потерпел тотальный коллапс», — такую оценку дал сложившейся ситуации эксперт на своем youtube-канале. По его словам, российские военные полностью контролируют эту территорию.
По мнению Меркуриса, дела у ВСУ на других направления обстоят также крайне плохо, в том числе и в Донбассе. У него есть информация, что крупные силы украинской армии попали в окружение и котлы.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ, что российская армия зачистила село Крынки. Владимир Путин призвал оставшихся в селе украинских военных сдаться в плен.
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