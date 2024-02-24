В Крыму резко отреагировали на угрозу Зеленского начать контрнаступление на полуостров

В парламенте Крыма раскритиковали планы Зеленского о наступлении на полуостров
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Наступление на Крым обернется для ВСУ большими потерями, заявил Владимир Бобков Фото:
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В Крыму жестко отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности контрнаступления ВСУ на полуостров. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал это заявление неадекватным и напомнил о провальном наступлении украинских войск в прошлом году.

«С каждым разом заявления Зеленского звучат все более неадекватно, бредово и отдаленно от действительности», — передает слова Бобкова РИА Новости. Вице-спикер также напомнил о провале контрнаступления ВСУ в прошлом году в Запорожской области, которое привело к большому числу погибших украинских военных и незначительным территориальным приобретениям.

Бобков высказал мнение, что если у украинских властей есть желание пожертвовать жизнями своих военных, то пусть они продолжают свои попытки, однако, такие действия будут бесполезными и лишь приведут к дополнительным жертвам. По его мнению, Россия уже показала свою способность отвечать на вызовы, и продолжит в том же духе, если в Киеве не признают поражение.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к новому наступлению в районе Черного моря. Он пообещал сюрпризы для России и подтвердил стремление защитить восток и продолжить действия на юге. Военный эксперт Василий Дандыкин предполагает, что украинские вооруженные силы могут использовать морские беспилотники и крылатые ракеты для атаки на Крым.

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В Крыму жестко отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о возможности контрнаступления ВСУ на полуостров. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал это заявление неадекватным и напомнил о провальном наступлении украинских войск в прошлом году. «С каждым разом заявления Зеленского звучат все более неадекватно, бредово и отдаленно от действительности», — передает слова Бобкова РИА Новости. Вице-спикер также напомнил о провале контрнаступления ВСУ в прошлом году в Запорожской области, которое привело к большому числу погибших украинских военных и незначительным территориальным приобретениям. Бобков высказал мнение, что если у украинских властей есть желание пожертвовать жизнями своих военных, то пусть они продолжают свои попытки, однако, такие действия будут бесполезными и лишь приведут к дополнительным жертвам. По его мнению, Россия уже показала свою способность отвечать на вызовы, и продолжит в том же духе, если в Киеве не признают поражение. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к новому наступлению в районе Черного моря. Он пообещал сюрпризы для России и подтвердил стремление защитить восток и продолжить действия на юге. Военный эксперт Василий Дандыкин предполагает, что украинские вооруженные силы могут использовать морские беспилотники и крылатые ракеты для атаки на Крым.
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Ссылки по теме
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