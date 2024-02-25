Российские десантники взяли в плен бойцов элитной бригады ВСУ

25 февраля 2024 в 16:24 Размер текста - 17 +

Десантники захватили в плен двух военнослужащих ВСУ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Два военнослужащих элитной 82-й отдельной штурмовой бригады ВСУ попали в плен к российским десантникам на Запорожском участке фронта. Одному из них потребовалась эвакуация в связи с ранением. «Нас старший повел не в ту строну, не работал планшет… Началась стрельба, начали отстреливаться. Одного убило, второго ранило», — рассказал РИА Новости пленный украинский десантник Максим Попок. Раненого украинского военнослужащего отправили в тыл для оказания помощи. 82-я отдельная штурмовая бригада, которая считается одним из элитных подразделений ВСУ, была направлена в Запорожскую область в середине 2023 года. Планировалось, что, в том числе, с ее помощью удастся провести успешное контрнаступление. Однако усилия Киева не увенчались успехом: потери ВСУ к зиме составили 125 тысяч убитыми и ранеными.

Два военнослужащих элитной 82-й отдельной штурмовой бригады ВСУ попали в плен к российским десантникам на Запорожском участке фронта. Одному из них потребовалась эвакуация в связи с ранением. «Нас старший повел не в ту строну, не работал планшет… Началась стрельба, начали отстреливаться. Одного убило, второго ранило», — рассказал РИА Новости пленный украинский десантник Максим Попок. Раненого украинского военнослужащего отправили в тыл для оказания помощи. 82-я отдельная штурмовая бригада, которая считается одним из элитных подразделений ВСУ, была направлена в Запорожскую область в середине 2023 года. Планировалось, что, в том числе, с ее помощью удастся провести успешное контрнаступление. Однако усилия Киева не увенчались успехом: потери ВСУ к зиме составили 125 тысяч убитыми и ранеными.