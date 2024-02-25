Российские десантники взяли в плен бойцов элитной бригады ВСУ

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Десантники захватили в плен двух военнослужащих ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Два военнослужащих элитной 82-й отдельной штурмовой бригады ВСУ попали в плен к российским десантникам на Запорожском участке фронта. Одному из них потребовалась эвакуация в связи с ранением.

«Нас старший повел не в ту строну, не работал планшет… Началась стрельба, начали отстреливаться. Одного убило, второго ранило», — рассказал РИА Новости пленный украинский десантник Максим Попок. Раненого украинского военнослужащего отправили в тыл для оказания помощи.

82-я отдельная штурмовая бригада, которая считается одним из элитных подразделений ВСУ, была направлена в Запорожскую область в середине 2023 года. Планировалось, что, в том числе, с ее помощью удастся провести успешное контрнаступление. Однако усилия Киева не увенчались успехом: потери ВСУ к зиме составили 125 тысяч убитыми и ранеными.

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Два военнослужащих элитной 82-й отдельной штурмовой бригады ВСУ попали в плен к российским десантникам на Запорожском участке фронта. Одному из них потребовалась эвакуация в связи с ранением. «Нас старший повел не в ту строну, не работал планшет… Началась стрельба, начали отстреливаться. Одного убило, второго ранило», — рассказал РИА Новости пленный украинский десантник Максим Попок. Раненого украинского военнослужащего отправили в тыл для оказания помощи. 82-я отдельная штурмовая бригада, которая считается одним из элитных подразделений ВСУ, была направлена в Запорожскую область в середине 2023 года. Планировалось, что, в том числе, с ее помощью удастся провести успешное контрнаступление. Однако усилия Киева не увенчались успехом: потери ВСУ к зиме составили 125 тысяч убитыми и ранеными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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