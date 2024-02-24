24 февраля 2024

Под Екатеринбургом освятили главный храм ЦВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рождество в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург, церковные свечи, храм, церковь, за упокой, религия, распятие, православие
Малое освящение воинского храма произошло 25 февраля Фото:

Храм Центрального военного округа в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» в Верхней Пышме (Свердловская область) освятили. Об этом сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

«У Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации появился уральский собрат — храм Центрального военного округа. Сегодня (произошло — прим. URA.RU) малое освящение воинского храма», — пишет митрополит в своем telegram-канале.

В августе 2021 года был заложен первый камень здания. Уже в следующем году строительство храма шло с опережением графика. Первая литургия в храме прошла 4 февраля 2024 года.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Храм Центрального военного округа в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» в Верхней Пышме (Свердловская область) освятили. Об этом сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. «У Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации появился уральский собрат — храм Центрального военного округа. Сегодня (произошло — прим. URA.RU) малое освящение воинского храма», — пишет митрополит в своем telegram-канале. В августе 2021 года был заложен первый камень здания. Уже в следующем году строительство храма шло с опережением графика. Первая литургия в храме прошла 4 февраля 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...