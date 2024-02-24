Под Екатеринбургом освятили главный храм ЦВО

Малое освящение воинского храма произошло 25 февраля Фото: Илья Московец © URA.RU

Храм Центрального военного округа в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» в Верхней Пышме (Свердловская область) освятили. Об этом сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

«У Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации появился уральский собрат — храм Центрального военного округа. Сегодня (произошло — прим. URA.RU) малое освящение воинского храма», — пишет митрополит в своем telegram-канале.

В августе 2021 года был заложен первый камень здания. Уже в следующем году строительство храма шло с опережением графика. Первая литургия в храме прошла 4 февраля 2024 года.