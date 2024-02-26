Шеф-повар пермского ресторана примет участие в шоу Ивлева и Агзамова

Шоу с участием пермяка покажут 26 февраля Фото: Анна Майорова © URA.RU

Шеф-повар пермского ресторана FOUR Владимир Бурдин прошел кастинг на шоу «Битва шефов». Он представил рулет из кролика с муссом из репы.

«Еще один пермяк попал на шоу „Битва шефов“. Речь идет о 33-летнем Владимире Бурдине. Он попытается попасть в команду одного из шефов: Константина Ивлева и Рената Агзамова», — пишет Properm. Уточняется, что выпуск с участием пермяка выйдет 26 февраля в 19:00.

Бурдин стал не первым пермяком, попавшим на шоу «Битва шефов». Ранее в передаче принял участие Альберт Гиниатуллин. Он покорил шефов Ивлева и Агзамова татарским пирогом «Зур Бэлиш», который приготовил по рецепту своей бабушки. Но мужчина не смог пройти дальше первого тура.