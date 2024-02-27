Путешественники из ХМАО подняли российский флаг с Путиным на пик горы Неройка. Фото

27 февраля 2024 в 21:34 Размер текста - 17 +

Путешественники из ХМАО развернули российский флаг на пике Уральских гор Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Путешественники из ХМАО поднялись на вершину горы Неройка, где развернули российский флаг с изображением президента РФ Владимира Путина. Экспедицию совершили в честь 23 февраля. Об этом сообщил глава регионального фонда «Защитники Отечества» Игорь Илык, который возглавил поход. «В День защитника Отечества мы поднялись на одну из самых высоких вершин Уральских гор. Посвятили восхождение нашему президенту и всем тем, кто защищает родину на передовой и помогает в тылу. Наше желание было сильнее шквального ветра, фирна и снежных карнизов. Несмотря на сложные погодные условия мы достигли своей цели», — написал Илык на своей странице в соцсети «Вконтакте». В команде альпинистов были два ветерана СВО. Поднявшись на гору, путешественники развернули российский флаг, на котором написана цитата Путина вместе с изображением его портрета и автографом. Путешественники из ХМАО поднялись на вершину горы Неройка, где развернули российский флаг с изображением президента РФ Владимира Путина Фото: Игорь Илык/ Вконтакте

Путешественники из ХМАО поднялись на вершину горы Неройка, где развернули российский флаг с изображением президента РФ Владимира Путина. Экспедицию совершили в честь 23 февраля. Об этом сообщил глава регионального фонда «Защитники Отечества» Игорь Илык, который возглавил поход. «В День защитника Отечества мы поднялись на одну из самых высоких вершин Уральских гор. Посвятили восхождение нашему президенту и всем тем, кто защищает родину на передовой и помогает в тылу. Наше желание было сильнее шквального ветра, фирна и снежных карнизов. Несмотря на сложные погодные условия мы достигли своей цели», — написал Илык на своей странице в соцсети «Вконтакте». В команде альпинистов были два ветерана СВО. Поднявшись на гору, путешественники развернули российский флаг, на котором написана цитата Путина вместе с изображением его портрета и автографом.