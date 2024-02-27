27 февраля 2024

Глава Минобрнауки Фальков оценил филиал пермского вуза в ХМАО, который открывал Путин

Глава Минобрнауки Фальков приехал в ХМАО с официальным визитом
© Служба новостей «URA.RU»
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Министр науки и высшего образования Валерий Фальков в Челябинске. Челябинск , фальков валерий
Валерий Фальков приехал в ХМАО с рабочим визитом Фото:

«Сегодня мы видим совершенно новый пример того, как в небольшом городе открывается образовательный центр такого уровня. Это решает важнейшую задачу по привлечению талантливой молодежи в город, в регион. Такие точки способствуют гармоничному пространственному развитию страны», — сказал Валерий Фальков.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ждут Министра образования и науки Валерия Фалькова с официальным визитом. Он вместе с губернатором Натальей Комаровой посетит образовательный центр в Когалыме, который открывал президент Владимир Путин.

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«Сегодня мы видим совершенно новый пример того, как в небольшом городе открывается образовательный центр такого уровня. Это решает важнейшую задачу по привлечению талантливой молодежи в город, в регион. Такие точки способствуют гармоничному пространственному развитию страны», — сказал Валерий Фальков. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ждут Министра образования и науки Валерия Фалькова с официальным визитом. Он вместе с губернатором Натальей Комаровой посетит образовательный центр в Когалыме, который открывал президент Владимир Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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