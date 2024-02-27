Глава Минобрнауки Фальков оценил филиал пермского вуза в ХМАО, который открывал Путин

Валерий Фальков приехал в ХМАО с рабочим визитом
«Сегодня мы видим совершенно новый пример того, как в небольшом городе открывается образовательный центр такого уровня. Это решает важнейшую задачу по привлечению талантливой молодежи в город, в регион. Такие точки способствуют гармоничному пространственному развитию страны», — сказал Валерий Фальков.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ждут Министра образования и науки Валерия Фалькова с официальным визитом. Он вместе с губернатором Натальей Комаровой посетит образовательный центр в Когалыме, который открывал президент Владимир Путин.
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