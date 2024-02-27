Политика Глава Минобрнауки Фальков оценил филиал пермского вуза в ХМАО, который открывал Путин Глава Минобрнауки Фальков приехал в ХМАО с официальным визитом 28 февраля 2024 в 17:04 Размер текста - 17 + Валерий Фальков приехал в ХМАО с рабочим визитом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Сегодня мы видим совершенно новый пример того, как в небольшом городе открывается образовательный центр такого уровня. Это решает важнейшую задачу по привлечению талантливой молодежи в город, в регион. Такие точки способствуют гармоничному пространственному развитию страны», — сказал Валерий Фальков. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ждут Министра образования и науки Валерия Фалькова с официальным визитом. Он вместе с губернатором Натальей Комаровой посетит образовательный центр в Когалыме, который открывал президент Владимир Путин. «Сегодня мы видим совершенно новый пример того, как в небольшом городе открывается образовательный центр такого уровня. Это решает важнейшую задачу по привлечению талантливой молодежи в город, в регион. Такие точки способствуют гармоничному пространственному развитию страны», — сказал Валерий Фальков. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ждут Министра образования и науки Валерия Фалькова с официальным визитом. Он вместе с губернатором Натальей Комаровой посетит образовательный центр в Когалыме, который открывал президент Владимир Путин. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям