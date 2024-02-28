Россель вспомнил, как соперничал с экс-премьером СССР Рыжковым

29 февраля 2024 в 00:18 Размер текста - 17 +

Эдуард Россель (на фото) признал, что действия Рыжкова были оправданы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший премьер СССР Николай Рыжков противился открытию Свердловской области при «становлении новой России». Об этом вспомнил экс-глава региона Эдуард Россель, комментируя смерть политика. «Лишь однажды мы с ним оказались „по разные стороны баррикад“. Это было во времена становления новой России. Надо было открывать Свердловскую область, я искал возможные пути, хватался за любые возможности, а Николай Иванович сильно мне мешал, буквально вставлял палки в колеса. Позже я понял, что его действия были оправданы», — написал Россель в своем telegram-канале. По его словам, Рыжков был тружеником и человеком трудной судьбы из простой шахтерской семьи, который сделал себя сам. «Уход таких людей — большая потеря для страны. Убежден, что вклад Николая Ивановича в историю нашего государства спустя много лет оценят потомки», — подытожил бывший губернатор Свердловской области. Рыжков умер на 95-м году жизни. О его смерти сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Похороны экс-премьера СССР пройдут 1 марта на Троекуровском кладбище.

Бывший премьер СССР Николай Рыжков противился открытию Свердловской области при «становлении новой России». Об этом вспомнил экс-глава региона Эдуард Россель, комментируя смерть политика. «Лишь однажды мы с ним оказались „по разные стороны баррикад“. Это было во времена становления новой России. Надо было открывать Свердловскую область, я искал возможные пути, хватался за любые возможности, а Николай Иванович сильно мне мешал, буквально вставлял палки в колеса. Позже я понял, что его действия были оправданы», — написал Россель в своем telegram-канале. По его словам, Рыжков был тружеником и человеком трудной судьбы из простой шахтерской семьи, который сделал себя сам. «Уход таких людей — большая потеря для страны. Убежден, что вклад Николая Ивановича в историю нашего государства спустя много лет оценят потомки», — подытожил бывший губернатор Свердловской области. Рыжков умер на 95-м году жизни. О его смерти сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Похороны экс-премьера СССР пройдут 1 марта на Троекуровском кладбище.