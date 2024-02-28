28 февраля 2024

Россель вспомнил, как соперничал с экс-премьером СССР Рыжковым

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эдуард Россель в РАНХиГС. Екатеринбург , россель эдуард
Эдуард Россель (на фото) признал, что действия Рыжкова были оправданы Фото:

Бывший премьер СССР Николай Рыжков противился открытию Свердловской области при «становлении новой России». Об этом вспомнил экс-глава региона Эдуард Россель, комментируя смерть политика.

«Лишь однажды мы с ним оказались „по разные стороны баррикад“. Это было во времена становления новой России. Надо было открывать Свердловскую область, я искал возможные пути, хватался за любые возможности, а Николай Иванович сильно мне мешал, буквально вставлял палки в колеса. Позже я понял, что его действия были оправданы», — написал Россель в своем telegram-канале.

По его словам, Рыжков был тружеником и человеком трудной судьбы из простой шахтерской семьи, который сделал себя сам. «Уход таких людей — большая потеря для страны. Убежден, что вклад Николая Ивановича в историю нашего государства спустя много лет оценят потомки», — подытожил бывший губернатор Свердловской области.

Рыжков умер на 95-м году жизни. О его смерти сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Похороны экс-премьера СССР пройдут 1 марта на Троекуровском кладбище.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший премьер СССР Николай Рыжков противился открытию Свердловской области при «становлении новой России». Об этом вспомнил экс-глава региона Эдуард Россель, комментируя смерть политика. «Лишь однажды мы с ним оказались „по разные стороны баррикад“. Это было во времена становления новой России. Надо было открывать Свердловскую область, я искал возможные пути, хватался за любые возможности, а Николай Иванович сильно мне мешал, буквально вставлял палки в колеса. Позже я понял, что его действия были оправданы», — написал Россель в своем telegram-канале. По его словам, Рыжков был тружеником и человеком трудной судьбы из простой шахтерской семьи, который сделал себя сам. «Уход таких людей — большая потеря для страны. Убежден, что вклад Николая Ивановича в историю нашего государства спустя много лет оценят потомки», — подытожил бывший губернатор Свердловской области. Рыжков умер на 95-м году жизни. О его смерти сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Похороны экс-премьера СССР пройдут 1 марта на Троекуровском кладбище.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...