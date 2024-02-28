Стало известно, когда похоронят Рыжкова

Похороны бывшего премьера СССР Николая Рыжкова пройдут 1 марта на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера КПРФ Геннадия Зюганова Александр Ющенко.
«Похороны Николая Ивановича Рыжкова состоятся 1 марта. Прощание и отпевание пройдут в храме Христа Спасителя. Похороны запланированы на Троекуровском кладбище», — передает слова Ющенко ТАСС.
Глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сообщил, что отпевание состоится в храме Христа Спасителя с 12:30 до 13:15. В 14:00 сенаторы отправятся на Троекуровское кладбище, заявил Тимченко.
Рыжков скончался на 95-м году жизни. О его смерти сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметив, что из жизни ушел потрясающий и светлый человек.
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