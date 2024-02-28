Стало известно, когда похоронят Рыжкова

Ющенко: премьера СССР Николая Рыжкова похоронят 1 марта
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Прощание и отпевание пройдут в храме Христа Спасителя Фото:

Похороны бывшего премьера СССР Николая Рыжкова пройдут 1 марта на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера КПРФ Геннадия Зюганова Александр Ющенко.

«Похороны Николая Ивановича Рыжкова состоятся 1 марта. Прощание и отпевание пройдут в храме Христа Спасителя. Похороны запланированы на Троекуровском кладбище», — передает слова Ющенко ТАСС.

Глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сообщил, что отпевание состоится в храме Христа Спасителя с 12:30 до 13:15. В 14:00 сенаторы отправятся на Троекуровское кладбище, заявил Тимченко.

Рыжков скончался на 95-м году жизни. О его смерти сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметив, что из жизни ушел потрясающий и светлый человек.

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Похороны бывшего премьера СССР Николая Рыжкова пройдут 1 марта на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера КПРФ Геннадия Зюганова Александр Ющенко. «Похороны Николая Ивановича Рыжкова состоятся 1 марта. Прощание и отпевание пройдут в храме Христа Спасителя. Похороны запланированы на Троекуровском кладбище», — передает слова Ющенко ТАСС. Глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сообщил, что отпевание состоится в храме Христа Спасителя с 12:30 до 13:15. В 14:00 сенаторы отправятся на Троекуровское кладбище, заявил Тимченко. Рыжков скончался на 95-м году жизни. О его смерти сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметив, что из жизни ушел потрясающий и светлый человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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