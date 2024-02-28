Депутат Вихарев выделил полмиллиона на ремонт крупному вузу Екатеринбурга. Фото

29 февраля 2024 в 11:41 Размер текста - 17 +

Алексей Вихарев много лет помогает образовательным учреждениям Екатеринбурга Фото: предоставлено командой депутата Алексея Вихарева В Уральском государственном педагогическом университете (УрГПУ) заканчивается ремонт актового зала, полмиллиона рублей на который выделил из личных средств руководитель фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев. Об этом URA.RU рассказали в его команде. «С педагогическим университетом дружим уже несколько лет. Я за то, чтобы наши дети получали качественное образование в комфортных условиях. Поэтому откликнулся на просьбу студентов. К тому же, в марте пройдут выборы президента РФ и тысячи екатеринбуржцев придут в этот актовый зал, чтобы проголосовать, сделать свой выбор на следующие шесть лет!» — сказал Вихарев. В ближайшее время в зале положат специальный танцевальный линолеум, установят зеркала и заменят батареи. А 15—17 марта площадка превратится в избирательный участок. Основной этап ремонтных работ был завершен в зимние каникулы в феврале. «Работы были проведены очень быстро и оперативно, без всяких вопросов. Студенты охотно включились в процесс, помогали профессиональным рабочим в бытовых задачах при подготовке к ремонтным работам — помогали снимать обои», — добавила агентству замначальника управления имущественного комплекса УрГПУ Марина Струкова. В зале выровняли стены, переклеили обои, отремонтировали электропроводку и установили освещение. За ходом работ Вихарев следил лично. Много лет Алексей Вихарев поддерживает образовательные учреждения Екатеринбурга. В конце 2023 года он передал лазерный станок с ЧПУ школе №138 и проектор школе №114. Также он закупил современное оборудование для уроков труда в школы № 67 и 66, а школе-интернату №11 депутат помог оборудовать «мастерскую мечты», отремонтировав кабинет и оснастив его всем необходимым. В начале этого учебного года Вихарев на собственные средства по просьбе учителей и родителей отремонтировал пешеходный тротуар к школе №167. На благоустройство потребовалось более одного миллиона рублей и всего четыре дня, до этого несколько лет учащиеся и сотрудники школы вынуждены были добираться на уроки по грунтовой дороге. Сегодня благоустроенным тротуаром ежедневно пользуется свыше 3 000 человек. Фото: предоставлено командой депутата Вихарева Фото: предоставлено командой депутата Вихарева Фото: предоставлено командой депутата Вихарева Фото: предоставлено командой депутата Вихарева Фото: предоставлено командой депутата Вихарева Фото: предоставлено командой депутата Вихарева Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Уральском государственном педагогическом университете (УрГПУ) заканчивается ремонт актового зала, полмиллиона рублей на который выделил из личных средств руководитель фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев. Об этом URA.RU рассказали в его команде. «С педагогическим университетом дружим уже несколько лет. Я за то, чтобы наши дети получали качественное образование в комфортных условиях. Поэтому откликнулся на просьбу студентов. К тому же, в марте пройдут выборы президента РФ и тысячи екатеринбуржцев придут в этот актовый зал, чтобы проголосовать, сделать свой выбор на следующие шесть лет!» — сказал Вихарев. В ближайшее время в зале положат специальный танцевальный линолеум, установят зеркала и заменят батареи. А 15—17 марта площадка превратится в избирательный участок. Основной этап ремонтных работ был завершен в зимние каникулы в феврале. «Работы были проведены очень быстро и оперативно, без всяких вопросов. Студенты охотно включились в процесс, помогали профессиональным рабочим в бытовых задачах при подготовке к ремонтным работам — помогали снимать обои», — добавила агентству замначальника управления имущественного комплекса УрГПУ Марина Струкова. В зале выровняли стены, переклеили обои, отремонтировали электропроводку и установили освещение. За ходом работ Вихарев следил лично. Много лет Алексей Вихарев поддерживает образовательные учреждения Екатеринбурга. В конце 2023 года он передал лазерный станок с ЧПУ школе №138 и проектор школе №114. Также он закупил современное оборудование для уроков труда в школы № 67 и 66, а школе-интернату №11 депутат помог оборудовать «мастерскую мечты», отремонтировав кабинет и оснастив его всем необходимым. В начале этого учебного года Вихарев на собственные средства по просьбе учителей и родителей отремонтировал пешеходный тротуар к школе №167. На благоустройство потребовалось более одного миллиона рублей и всего четыре дня, до этого несколько лет учащиеся и сотрудники школы вынуждены были добираться на уроки по грунтовой дороге. Сегодня благоустроенным тротуаром ежедневно пользуется свыше 3 000 человек.