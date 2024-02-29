29 февраля 2024

В Свердловской области несколько дней не могут найти пенсионерку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина пропала 25 февраля Фото:

В Алапаевске (Свердловская область) 25 февраля пропала 61-летняя Алена Шаньгина. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «Прорыв».

«Внимание! Пропал пожилой человек! Алена Шаньгина пропала в Алапаевске 25 февраля. Приметы: рост 160 сантиметров, плотное телосложение, карий цвет глаз и бордовые волосы. На момент пропажи была одета в серую шубу, замшевые серые сапоги и белая шапка. С собой носила черную сумку», — пишет сообщество «СРОО ДПСО „Прорыв“ Свердловская область» соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники МВД России «Алапаевский» взялись за поиски Шаньгиной. Сообщить информацию о пропавшей можно по телефонам: +7(343)463-42-25 или 112.

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В Алапаевске (Свердловская область) 25 февраля пропала 61-летняя Алена Шаньгина. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «Прорыв». «Внимание! Пропал пожилой человек! Алена Шаньгина пропала в Алапаевске 25 февраля. Приметы: рост 160 сантиметров, плотное телосложение, карий цвет глаз и бордовые волосы. На момент пропажи была одета в серую шубу, замшевые серые сапоги и белая шапка. С собой носила черную сумку», — пишет сообщество «СРОО ДПСО „Прорыв“ Свердловская область» соцсети «ВКонтакте». Сотрудники МВД России «Алапаевский» взялись за поиски Шаньгиной. Сообщить информацию о пропавшей можно по телефонам: +7(343)463-42-25 или 112.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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