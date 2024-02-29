В Алапаевске (Свердловская область) 25 февраля пропала 61-летняя Алена Шаньгина. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «Прорыв».
«Внимание! Пропал пожилой человек! Алена Шаньгина пропала в Алапаевске 25 февраля. Приметы: рост 160 сантиметров, плотное телосложение, карий цвет глаз и бордовые волосы. На момент пропажи была одета в серую шубу, замшевые серые сапоги и белая шапка. С собой носила черную сумку», — пишет сообщество «СРОО ДПСО „Прорыв“ Свердловская область» соцсети «ВКонтакте».
Сотрудники МВД России «Алапаевский» взялись за поиски Шаньгиной. Сообщить информацию о пропавшей можно по телефонам: +7(343)463-42-25 или 112.
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