В Свердловской области несколько дней не могут найти пенсионерку. Фото

01 марта 2024 в 03:29 Размер текста - 17 +

Женщина пропала 25 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Алапаевске (Свердловская область) 25 февраля пропала 61-летняя Алена Шаньгина. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «Прорыв». «Внимание! Пропал пожилой человек! Алена Шаньгина пропала в Алапаевске 25 февраля. Приметы: рост 160 сантиметров, плотное телосложение, карий цвет глаз и бордовые волосы. На момент пропажи была одета в серую шубу, замшевые серые сапоги и белая шапка. С собой носила черную сумку», — пишет сообщество «СРОО ДПСО „Прорыв“ Свердловская область» соцсети «ВКонтакте». Сотрудники МВД России «Алапаевский» взялись за поиски Шаньгиной. Сообщить информацию о пропавшей можно по телефонам: +7(343)463-42-25 или 112. Фото: сообщество «СРОО ДПСО „Прорыв“ Свердловская область» соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/poproriw?w=wall-155601607_15022

В Алапаевске (Свердловская область) 25 февраля пропала 61-летняя Алена Шаньгина. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «Прорыв». «Внимание! Пропал пожилой человек! Алена Шаньгина пропала в Алапаевске 25 февраля. Приметы: рост 160 сантиметров, плотное телосложение, карий цвет глаз и бордовые волосы. На момент пропажи была одета в серую шубу, замшевые серые сапоги и белая шапка. С собой носила черную сумку», — пишет сообщество «СРОО ДПСО „Прорыв“ Свердловская область» соцсети «ВКонтакте». Сотрудники МВД России «Алапаевский» взялись за поиски Шаньгиной. Сообщить информацию о пропавшей можно по телефонам: +7(343)463-42-25 или 112.