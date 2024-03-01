Клава Кока отправится на перезапуск легендарной «Фабрики звезд». Фото

Клава Кока споет с участником «Новой Фабрики звезд»
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Празднование Дня города. Челябинск , шоу, праздник, клава кока
Клава Кока будет петь вместе с участником проекта Фото:

Певица Клава Кока (родом из Екатеринбурга) споет дуэтом с одним из участников «Новой Фабрики звезд». Легендарный проект выходит в эфир 3 марта, рассказали URA.RU на телеканале ТНТ.

«За выступлениями участников будут наблюдать наставники проекта Сергей Жуков и Сергей Шнуров, ведущая звездного дома Анна Хилькевич, а также педагоги проекта. А поддержат участников на их первом отчетном концерте Клава Кока, Валерия, Катя Лель, Артем Качер, Ваня Дмитриенко, Звонкий, Игорь Николаев и другие артисты», — пояснили в пресс-службе телеканала.

Выпуск откроют Жуков и Шнуров, исполнив микс из своих главных хитов «Крошка моя» и WWW. После этого музыкальные продюсеры будут отбирать участников в свои команды и выскажутся о выступлении каждого из них.

Первая пятерка героев проекта уже известна. Это сын Тины Канделаки — телеведущий, автор и исполнитель песен Лео Канделаки, сын известного шансонье Михаила Круга — Александр Круг, московская джазовая певица Мария Гордеева, самородок из алтайской деревни Никита Уфимцев и участница проекта «Искра» «Яндекс Музыки» Дарья Кочнева.

Как и в известном в 2000-х проекте участники переберутся жить в звездный дом. Ежедневное реалити будет выходить на ТНТ по утрам. Шоу телеканал запускает совместно с компанией «ВайТМедиа». Ранее певица Юлия Савичева высказалась по поводу перезапуска «Фабрики звезд». По ее словам, для бешеной популярности мало иметь социальные сети, нужно еще участвовать в телепроектах.

Первый выпуск «Фабрики звезд» вышел в 2002 году на «Первом канале». Шоу стало популярным и выходило до 2007 года, затем вернулось на экраны в 2011—2012 годах. Проект подарил российской эстраде таких звезд, как Полина Гагарина, Тимати, Мигель и другие.

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Певица Клава Кока (родом из Екатеринбурга) споет дуэтом с одним из участников «Новой Фабрики звезд». Легендарный проект выходит в эфир 3 марта, рассказали URA.RU на телеканале ТНТ. «За выступлениями участников будут наблюдать наставники проекта Сергей Жуков и Сергей Шнуров, ведущая звездного дома Анна Хилькевич, а также педагоги проекта. А поддержат участников на их первом отчетном концерте Клава Кока, Валерия, Катя Лель, Артем Качер, Ваня Дмитриенко, Звонкий, Игорь Николаев и другие артисты», — пояснили в пресс-службе телеканала. Выпуск откроют Жуков и Шнуров, исполнив микс из своих главных хитов «Крошка моя» и WWW. После этого музыкальные продюсеры будут отбирать участников в свои команды и выскажутся о выступлении каждого из них. Первая пятерка героев проекта уже известна. Это сын Тины Канделаки — телеведущий, автор и исполнитель песен Лео Канделаки, сын известного шансонье Михаила Круга — Александр Круг, московская джазовая певица Мария Гордеева, самородок из алтайской деревни Никита Уфимцев и участница проекта «Искра» «Яндекс Музыки» Дарья Кочнева. Как и в известном в 2000-х проекте участники переберутся жить в звездный дом. Ежедневное реалити будет выходить на ТНТ по утрам. Шоу телеканал запускает совместно с компанией «ВайТМедиа». Ранее певица Юлия Савичева высказалась по поводу перезапуска «Фабрики звезд». По ее словам, для бешеной популярности мало иметь социальные сети, нужно еще участвовать в телепроектах. Первый выпуск «Фабрики звезд» вышел в 2002 году на «Первом канале». Шоу стало популярным и выходило до 2007 года, затем вернулось на экраны в 2011—2012 годах. Проект подарил российской эстраде таких звезд, как Полина Гагарина, Тимати, Мигель и другие.
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