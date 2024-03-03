Симоньян заявила, что Украина вместе с Киевом должна войти в состав России

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Всероссийский форум "Россия страна возможностей", первый день. Москва, портрет, симоньян маргарита
Маргарита Симоньян заявила, что Киев может войти в состав РФ Фото:

В будущем Украина и Киев могут войти в состав России. Об этом сообщила журналист Маргарита Симоньян.

«Замечательные несколько автономий, республик, регионов в составе Российской Федерации. Куда ж без Киева-то — матери городов русских!», — заявила Симоньян. Ее слова передает RT.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что без военной помощи со стороны США Украина продолжит терять свои территории. По его словам, через несколько месяцев «русские добьются еще большего территориального преимущества». Кирби также отметил, что страна может потерять земли и на востоке, и на юге.

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В будущем Украина и Киев могут войти в состав России. Об этом сообщила журналист Маргарита Симоньян. «Замечательные несколько автономий, республик, регионов в составе Российской Федерации. Куда ж без Киева-то — матери городов русских!», — заявила Симоньян. Ее слова передает RT. Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что без военной помощи со стороны США Украина продолжит терять свои территории. По его словам, через несколько месяцев «русские добьются еще большего территориального преимущества». Кирби также отметил, что страна может потерять земли и на востоке, и на юге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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