Симоньян заявила, что Украина вместе с Киевом должна войти в состав России

03 марта 2024 в 20:39 Размер текста - 17 +

Маргарита Симоньян заявила, что Киев может войти в состав РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU В будущем Украина и Киев могут войти в состав России. Об этом сообщила журналист Маргарита Симоньян. «Замечательные несколько автономий, республик, регионов в составе Российской Федерации. Куда ж без Киева-то — матери городов русских!», — заявила Симоньян. Ее слова передает RT . Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что без военной помощи со стороны США Украина продолжит терять свои территории. По его словам, через несколько месяцев «русские добьются еще большего территориального преимущества». Кирби также отметил, что страна может потерять земли и на востоке, и на юге.

В будущем Украина и Киев могут войти в состав России. Об этом сообщила журналист Маргарита Симоньян. «Замечательные несколько автономий, республик, регионов в составе Российской Федерации. Куда ж без Киева-то — матери городов русских!», — заявила Симоньян. Ее слова передает RT. Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что без военной помощи со стороны США Украина продолжит терять свои территории. По его словам, через несколько месяцев «русские добьются еще большего территориального преимущества». Кирби также отметил, что страна может потерять земли и на востоке, и на юге.